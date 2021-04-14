Seyahat yasağı hangi saatlerde, nasıl uygulanacak: İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde ayrıntılar açıklandı
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Seyahat yasağı hangi saatlerde, nasıl uygulanacak: İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde ayrıntılar açıklandı

BBC - Haberler | Sağlık
Seyahat yasağı hangi saatlerde, nasıl uygulanacak: İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde ayrıntılar açıklandı

Açıklanan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat yasağının nasıl uygulanacağına dair ayrıntılar İçişleri Bakanlığı Genelgesi’nde duyuruldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de artan koronavirüs vakalarının ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz" açıklamasında bulundu.

Yasaklara ilişkin detaylar, İçişleri Bakanlığı'nın 81 şehrin valiliklerine gönderdiği 'Kısmi Kapanma' konulu genelgede yer aldı.

Buna göre hafta içi 19.00­05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Hafta sonu için sokağa çıkma yasağı cuma akşam 19: 00'da başlayacak, pazartesi günü 05: 00'te sona erecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan zamanlarda, zorunlu haller dışında toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

İşi ile ilgili bağlantısını belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ve uçak, otobüs, tren, gemi aracılığıyla şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Bunun dışında sağlık, vefat, sınav, askerlik ile ilişkili kimi durumlarda zorunlu hal için başvuru yapılarak özel araç ile seyahat edilebilecek.

Şehir giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları olacak

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak.

Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları kontrol edilecek; geçerli bir mazereti ya da muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek.

Diğer yandan şehir içi toplu ulaşım araçlarında oturma kapasitesi yüzde 50 ile sınırlandırılacak.

Turistik tesisler dahil tüm konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerleri, sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olmak ve aynı masada en fazla iki kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilecek.

Konaklama tesislerinde toplu iftar organizasyonları yapılmayacak.

Hangi zorunlu hallerde seyahat yasağı muafiyeti sağlanabilecek?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre kimi zorunlu hallerde başvurusu kabul edilenler seyahat yasağından muaf tutulacak.

Genelgeye göre zorunlu hal sayılabilecek durumlar şöyle:

Bu gibi durumlarının olduğunu belirten kişiler, İçişleri Bakanlığı'na ait e-başvuru ve Alo 199 sistemleri üzerinden ya da valilik ve kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurulları'ndan izin almak kaydıyla toplu ulaşım araçlarıyla veya özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

BBC

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