"Seyahat-Turizm ve Din Bütünleşmiş İnsanlar" projesi kapsamında Edirne'de panel düzenlendi
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"Seyahat-Turizm ve Din Bütünleşmiş İnsanlar" projesi kapsamında Edirne'de panel düzenlendi

16.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:13

Süloğlu Kaymakamlığı ve Bulgaristan'ın Yambol Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında hayata geçirilen "Seyahat-Turizm ve Din Bütünleşmiş İnsanlar" AB projesi kapsamında panel düzenlendi.

Süloğlu Kaymakamlığı ve Bulgaristan'ın Yambol Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında hayata geçirilen "Seyahat-Turizm ve Din Bütünleşmiş İnsanlar" AB projesi kapsamında panel düzenlendi.

Edirne'deki bir otelde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirilen panelde proje hakkında ve iki kent arasındaki din turizmi faaliyetleriyle ilgili sunum yapıldı.

Proje koordinatörü Uğur Yörük, proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerle, iki ülkenin dini ve kültürel miraslarının yansıtıldığını söyledi.

Projenin IPA kapsamında Bulgaristan ve Türkiye tarafından ortak yürütüldüğünü anlatan Yörük, "Projemizin öncelikli hedefi sürdürülebilir turizm. Özel hedefi ise ortak güzergahların geliştirilmesiyle sınır ötesi turizm potansiyelinin arttırılması. Dini geleneklerdeki farklılıkların keşfedilmesi gerekir. Bunun sebebi de diğer ülkenin dinini bilmek, insanlar arasındaki ilişkiyi güçlendirir, böylece daha iyi bir sosyal ve ekonomik ortamda yaşamak mümkün olur." dedi.

"Zenginliğimizi turistik değerlere çevirmeliyiz"

Yambol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Stoicho Stoichev ise iki ülke arasındaki turizm ve ticaret ilişkilerinin gelişerek ilerlediğini ifade etti.

Projenin iki ülkede yaşayan insanların dini ve kültürel değerlerini yansıttığını belirten Stoichev, "Bu zenginliği aynı şekilde turistik değerlere çevirmeliyiz. Bunu yaparsak çok güzel gelişmeler kaydedilir. Hem Yambol'un hem Edirne'nin birçok önemli ritüeli var. Biz çok önemli bir bölgede yaşıyoruz. Bu zenginliği en faydalı şekilde kullanmalıyız." diye konuştu.

Panele, Bulgar heyeti, proje temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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