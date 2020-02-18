Seyahat sırasında tek tıkla dünyadaki yüzlerce havalimanının internet şifresine erişilebiliyor
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Seyahat sırasında tek tıkla dünyadaki yüzlerce havalimanının internet şifresine erişilebiliyor

Seyahat ederken ve uçuşunuzu beklerken internet bağlantınızın olmamasından hoşlanmayanlardan mısınız?

18.02.2020 13:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:19
Seyahat sırasında tek tıkla dünyadaki yüzlerce havalimanının internet şifresine erişilebiliyor

Seyahat ederken ve uçuşunuzu beklerken internet bağlantısının kesilmesinden hoşlanmayanlardan mısınız?


Havalimanlarında ücretsiz internet bağlantısı varsa dahi güvenli şekilde bağlanabilmek için hangi servis sağlayıcıyı seçmeniz gerektiğini bilemeyebilirsiniz. Bu durumu fark ettiğinizde bile şifreyi almak için bir yetkiliye ulaşmak her zaman mümkün olmayabilir veya zaman kaybı yaşayabilirsiniz. Hatta tüm bu çabaların sonunda size verilen şifre hatalı olabilir. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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