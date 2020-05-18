Seyahat severler Ağustos sonuna plan yapıyor Araştırmanın sonucuna göre yüzde 60'ı yurtdışı seyahat için Ağustos sonuna hazırlanırken yüzde 40'lık kesim ise tatillerini teknede ya da yazlıklarına geçirmeyi planlıyor.

Tura Turizm 40 bin kişinin katıldığı pazar araştırmasında tüketicilerine yeniden tatil planlamaları ile ilgili zamanlamayı sordu. Türkiye'nin tur operatörü Tura Turizm normalleşme adımları çerçevesinde çalışmalarına başladı. Pandemi krizi boyunca iptal ve iadeler dışında yeni rezervasyon almayan Tura Turizm geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği tüketicilerin seyahat planlamaları ile ilgili araştırmayı sonuçlandırdı. Bu sonuçlar ışığında yeni dönem planları için start veren Tura Turizm, Eylül ayı için ön talepleri topladığını açıkladı. Tura Turizm'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Erkunt Öner, "Yaptığımız araştırma bize misafirlerimizin Ağustos sonu için seyahatlere hazır olduğunu gösteriyor. Misafirlerimizin büyük bir çoğunluğu Koronavirüs'ün nispeten daha az görüldüğü Afrika ülkelerini tercih ediyor.Özellikle Zanzibar, Karayipler, Bahama, Mauritius, Puket, Bali ve Maldivlere yoğun bir talep geliyor. Bunun yanında Amerika'nın da seyahat planlarına eklendiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 eyaletten sadece 10 tanesinde risk görülüyor. Diğer noktalarda normalleşme çalışmaları çoktan hayata geçti. Uçuşlar ile ilgili henüz bir açıklama yok ancak biz tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ülkemizde olduğu gibi diğer ülkelerde de turizm ile ilgili benzer önlemler alınıyor. Özellikle tüm dünyada faaliyet gösteren zincir oteller kendi önlemlerini alıyorlar. Tüm bunların zamanla netleşeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Nisan ayının sonunda hayata geçirdikleri kuponlarla ilgili de bilgi veren Öner, "Kuponlar haziran itibari ile kullanıma hazır. Tüketicilerimiz ödedikleri ücrete göre yüzde 50'ye kadar indirim hakkı kazandıkları kuponları 2023 yılının sonuna kadar tarih ve destinasyon kısıtlaması olmadan, özel gün ya da bayram tatili fark etmeksizin diledikleri gibi kullanabilecekler" dedi.

Kaynak: Bültenler