Seyahat sektörünü zor bir yaz daha bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seyahat sektörünü zor bir yaz daha bekliyor

Deutsche Welle - Haberler | Ekonomi
Seyahat sektörünü zor bir yaz daha bekliyor

Son günlerde artan satışlara rağmen Alman tur operatörleri ve seyahat acentaları yaz sezonu çin endişeli. İkinci kez kötü bir sezon geçirmekten korkuluyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı

Son günlerde artan satışlara rağmen Alman tur operatörleri ve seyahat acentaları yaz sezonu çin endişeli. İkinci kez kötü bir sezon geçirmekten korkuluyor.Alman seyahat acentaları ile tur operatörleri, son günlerde artan satışlara rağmen ikinci kez kötü bir yaz tatili sezonu geçirme tehlikesiyle karşı karşıya. Travel Data + Analytics (TDA) araştırma şirketinin sektöre dair yaptığı bir incelemeye göre, öubat sonu itibarıyla, yaz sezonuna dair her şey içinde tatil satışının, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 76 daha az olduğu açıklandı. TDA, piyasanın kaybının üst seviyede iki haneli rakamlara ulaştığını, ileride yapılacak kısa vadeli satışlarla bile söz konusu kaybın karşılanamayacağını kaydetti. Şirket ayrıca, söz konusu kayıpların bütün destinasyonlar için geçerli olduğunu belirtti.

Ocak ve şubat ön satış açısından en önemli aylar

Almanya'da ocak ve şubat ayları, yaz sezonu ön satışlarının en fazla yapıldığı dönem olma özelliğine sahip. Geçen yılın aynı döneminde korona pandemisi bu senenin aynı dönemi kadar olumsuz etki yaratmamıştı.

Mart ayı ortasında, Alman turistlerin gözdesi Balear Adaları'na yönelik seyahat uyarısının kalkmasıyla birlikte tatil satışlarının biraz canlandığı haber verildi. TDA, şimdiye kadar yapılan satışlar değerlendirildiğinde, tatilcilerin çoğunun sonbahardan itibaren izin yapmaya sıcak baktığını, şubat ayında yapılan satışların neredeyse yarısının o döneme ait ön satışları kapsadığını açıkladı.

İlgi gören bölgeler arasında Türkiye de var

Satışlardaki azalmaya rağmen ilgi gören bölgelerin başında Doğu Akdeniz ve Türkiye geliyor. Onları Batı Akdeniz bölgesindeki tatil beldeleri izliyor.

Bu arada ocak ayından itibaren satışlarda dikkat çeken bir diğer gelişme de müşterilerin kendi araçları ile ulaşabilecekleri destinasyonlara ilgisinde görülen artış. Dolayısıyla da Almanya ve Avusturya bu gelişmeden karlı çıkan ülkelerin başında geliyor. TDA'nın verilerine göre, 2020/2021 kış sezonunda da, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 92 seviyesinde zarar yapıldı. Pandemide yapılan iptallerin satışların çok üzerinde olmasının bu zarara neden olduğu belirtildi.

Turizm sektörü pandemiden en olumsuz etkilenen sektörlerin başında geliyor. Seyahat acentaları ve tur operatörlerinin organize ettiği tatil piyasasının 2019/2020 dönemi için kaybı, Alman Seyahat Acentaları Birliği'nin (DRV) verilerine göre yüzde 65 zarar ile 12 milyar 500 milyon euro oldu.

dpa/ ETO,ET

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Cahit Özkan Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Can Bartu Ersun Yanal Şenol Güneş Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Seyahat sektörünü zor bir yaz daha bekliyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 20:00:09. #1.16#
title