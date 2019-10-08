Seyahat sektörü İstanbul'da buluştu

08.10.2019 17:42

Seyahat sektörü, "Turkish Airlines Corporate Club Conference" İstanbul'da buluştu.

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın önde gelen iş seyahati etkinliklerinden olan "Turkish Airlines Corporate Club Conference"a 4'üncü yılında da ev sahipliği yapan şirket, seyahat endüstrisinin liderlerini İstanbul'da bir araya getirdi.

İstanbul Havalimanı ile yeni bir döneme giren THY, 75 ülkeden bin 200'ün üzerinde seyahat profesyonelini, "Turkish Airlines Corporate Club'ın 10. Yılı" temalı konferans için buluşturdu.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı tarafından açılışı yapılan konferansa BBC Hard Talk'ın sunucusu Aaron Heslehurst moderatörlük etti.

Seyahat sektörünün önde gelen isimlerinin katıldığı programın açılış konuşmasını ödüllü gazeteci ve çok satan yazar Celeste Headlee yaparken GBTA'dan Melanie Garrett de katılım gösteren isimler arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aycı, "Türk Hava Yolları kurumsal müşterilerine sunduğu ürünlerini, servislerini ve operasyonlarını büyütmeye devam ederken yeni evi İstanbul Havalimanı'nın sunduğu fırsatları da memnuniyetle karşılamakta. Misafirlerimize üstün bir seyahat deneyimi sunmaya hazırız ve kendilerini 'Dünyanın Buluşma Noktası'ndaki yolculuğumuza davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, "Turkish Airlines Corporate Club", kurumsal müşterilerine Türk misafirperverliğini en üst seviyede yaşatırken sadakat programı ile çeşitli avantajları da beraberinde sunuyor.

Turkish Airlines Corporate Club, bilet alımında maksimum esneklik, İstanbul Havalimanı'nın özel yolcu salonlarının kullanımı ve yüksek bagaj limitleri gibi uçuş öncesi avantajlar sağlarken, programın üyeleri uçuş esnasında da seçkin hizmet ve ürünlerden faydalanabiliyor.

Avrupa'nın en genç filolarından birine sahip olan Türk Hava Yolları bu sene teslim aldığı altı adet 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağına ek olarak 2021 yılına kadar 400 uçaklık bir filoya ulaşarak uçuş ağını daha da genişletmeyi hedefliyor.

2019 yılında açılan hatlar arasında Şarjah, Marakeş, Port Harcourt, Bali, Pointe-Noire, Luksor ve Mexico City yer alırken aralık ayında da Rovaniemi hattının açılması planlanıyor.

Kaynak: AA