Seyahat muafiyeti nedir? Öğretmenlere seyahat muafiyeti kapsamı nedir?
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Seyahat muafiyeti nedir? Öğretmenlere seyahat muafiyeti kapsamı nedir?

12.02.2021 07:31 | Son Güncelleme: 12.02.2021 07:35
Seyahat muafiyeti nedir? Öğretmenlere seyahat muafiyeti kapsamı nedir?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge gönderdi. Peki, öğretmenlere seyahat muafiyeti kapsamı nedir? Seyahat muafiyeti nedir?

81 il valiliğine gönderilen "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge sonrası seyahat muafiyeti nedir ve öğretmenlere seyahat muafiyeti kapsamı nedir konuları merak edildi. Peki, öğretmenlere seyahat muafiyeti kapsamı nedir?

ÖĞRETMENLERE SEYAHAT MUAFİYETİ KAPSAMI NEDİR?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, öğretmenlerle eğitim personelinden 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirler arası seyahatlerde izin belgesi istenmeyecek.

Genelgede, gerek 15 Şubat itibarıyla kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek olması gerekse yarıyıl tatilinin sona ermesi nedeniyle başta öğretmenler olmak üzere eğitim öğretim personelinin, bu hafta sonu şehirler arası seyahatlerde bir yoğunluk oluşturabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde yapılacak şehirler arası yolculuklarda (toplu ulaşım araçlarıyla yapılanlar hariç) seyahat izin belgesi alınması zorunluluğunun bulunduğu hatırlatılan genelgede, görev yaptıkları yer dışında bulunan öğretmenler ile diğer eğitim personelinin, 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirler arası seyahatlerde bu zorunluluktan muaf tutulacağı bildirildi.

Genelgede, bu kişilerin denetimler sırasında öğretmen/personel kimlik kartlarını ibraz ederek aile bireyleriyle birlikte görev yerlerine özel araçlarıyla seyahat edebilecekleri belirtildi.

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