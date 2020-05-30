Seyahat kısıtlamasının kalkması bilet satışlarını artırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Seyahat kısıtlamasının kalkması bilet satışlarını artırdı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şehirlerarası seyahat sınırlamasının 1 Haziran'dan itibaren kaldırıldığını duyurmasının ardından, bilet satışlarında artış yaşandı.

Seyahat kısıtlamasının kalkması bilet satışlarını artırdı
30.05.2020 11:19 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:19

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şehirlerarası seyahat sınırlamasının 1 Haziran'dan itibaren kaldırıldığını duyurmasının ardından, bilet satışlarında artış yaşandı.

Kayseri'de online bilet satan firmanın üst yöneticisi Yaşar Çelik, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehirlerarası seyahat sınırlamasının 1 Haziran'da kaldırılacağını açıklamasının ardından, bilet rezervasyonlarının arttığını, otogarlarda da hareketlilik yaşanmaya başladığını belirtti.

Perşembe ve cuma günlerinde gerçekleşen bilet satışlarıyla geçen yılın aynı döneminin yüzde 50'sine ulaşıldığını aktaran Çelik, "Nisan ayında sektörde bilet satışı sıfırken, mayısta geçen yılın aynı ayının yüzde 10'nunu gördük. Kabine toplantısı sonrası ise Türkiye'nin her yerinde hareketlilik yaşanmaya başladı. Otobüslerde olduğu kadar yurt içi ve yurt dışı uçuşlar için de bu durum geçerli. İç pazarda gerçekleşen bu artışın, Kurban Bayramı'nın etkisini de göz önünde bulundurarak, temmuz ve ağustosta hızlanacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"HES kodu dönemi başlayacak"

Birçok alanda olduğu gibi seyahat, turizm konusunda da normalleşme sürecine gidildiğini anımsatan Çelik, "Bunlardan biri de Hayat Eve Sığar (HES) kodu. Bu kod iç hat uçuşları için bir zorunluluktur. Sağlık Bakanlığınca seyahatine onay verilmeyen vatandaşlar uçuşlara kabul edilmeyecek. Otobüsler için de gelecek hafta itibariyle HES kodu dönemi başlayacak. Bu süreçte hem firmaların hem de kullanıcıların bu uygulamayı kullanmakta zorluk çekmediğini gözlemledik. Aynı zamanda otobüs firmaları da araçlarında mesafeli koltuk, dezenfektasyon, maske, siper ve eldiven gibi tüm önlemleri aldı." değerlendirmesinde bulundu.

"Online seyahat bileti alımları artacak"

İnternet üzerinden alışveriş yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci ile daha da arttığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Kişiler bu dönemde zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı için alışveriş alışkanlıklarımız da dijitale kaydı. Bu yöntem ile tanışmayan vatandaşlar bile bu dönemde online kanallara başvurdu. Bu durum, online bilet sektörüne de olumlu etki edeceğe benziyor. İlerleyen dönemde virüsün seyri ile hareketlenecek seyahat sektöründe online seyahat bileti alımlarının daha da artacağını ön görüyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Haber
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Haber
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş Haber
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler Haber
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
Burhan Kuzu, 'Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?' sorusuna yanıt verdi
Burhan Kuzu, "Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?" sorusuna yanıt verdi
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak
Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak
Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Adnan Menderes Mustafa Şentop Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ersin Korkut Hatice Çarpar Bergüzar Korel
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Seyahat kısıtlamasının kalkması bilet satışlarını artırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 11:22:21. #1.15#
title