Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla araç yoğunluğu oluştu
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Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla araç yoğunluğu oluştu

Karabük'te korona virüs (Covid-19) salgınında normalleşme sürecinin başlaması ile kaldırılan seyahat kısıtlaması sonrası kontrol noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla araç yoğunluğu oluştu
01.06.2020 23:52 | Son Güncelleme: 01.06.2020 23:56

Karabük'te korona virüs (Covid-19) salgınında normalleşme sürecinin başlaması ile kaldırılan seyahat kısıtlaması sonrası kontrol noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Arslanlar mevkisinde kurulan uygulama noktasında Karabük'e gelen araçlar tek tek kontrol edilirken, sürücüler ve araç içerisindekilerin ateşleri ölçüldü. Karabük Valisi Fuat Gürel, korona virüs nedeniyle uygulamaya konulan ve 1 Haziran itibarıyla kaldırılan seyahat kısıtlaması nedeniyle Eskipazar Arslanlar uygulama noktasında oluşan trafik yoğunluğunu yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz ile birlikte uygulama noktasında incelemelerde bulunan Vali Gürel, bir süre yapılan uygulamaları ve denetimleri izledi. Görevli personele çalışmalarında başarılar dileyen Vali Gürel, kendi can güvenliklerini ön planda tutarak görevlerini sürdürmeleri konusunda talimatlarda bulundu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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