Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından otogarlar doldu Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, otogarlar ilk günde doldu taştı.

Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, otogarlar ilk günde doldu taştı. Yoğun talebe yetişemeyen firmalar, ek seferler düzenledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 14 büyükşehir ile Zonguldak için uygulanan seyahat sınırlamasının kaldırılmasının ardından vatandaşlar ilk günde otogarlara akın etti. Ankara'da da memleketlerine dönmek için Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne (AŞTİ) giden vatandaşların, girişte dijital termometrelerle ateşleri ölçüldü. Ayrıca vatandaşların gar içerisinde maskesiz dolaşmaması ve sosyal mesafe kurallarına uyması için anonslar yapıldı. Temizlik personelleri tarafından sık sık zemin ve vatandaşların temas ettiği yerler silinirken, birçok noktaya da dezenfektan yerleştirildi.

Yolcular, yarı kapasiteyle hizmet veren otobüslerde sosyal mesafe kuralına dikkat ederek otururken, belediye ekipleri otobüslere binen yolculara maske, kolonya ve dezenfektan verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA