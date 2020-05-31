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Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, 1 Haziran tarihi itibariyle Manisa'nın da içinde bulunduğu 15 ilde seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından otobüslerle ilgili yeni düzenlemelere gidildiğini hatırlattı.

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme
31.05.2020 09:09 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:12

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, 1 Haziran tarihi itibariyle Manisa'nın da içinde bulunduğu 15 ilde seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından otobüslerle ilgili yeni düzenlemelere gidildiğini hatırlattı. 2 aydır şoför esnafının iş yapamadığını ve zor bir dönem geçirdiğini kaydeden Karaağaç, pandemi nedeniyle otobüs kapasitelerinin yüzde 50 düşürülmesinin ardından fiyatlarda da yeni düzenlemeye gidileceğini ifade etti.

Covid-19 salgının hem Türkiye'yi hem dünyayı etkisi altına aldığını ifade eden Başkan Karaağaç, "Salgın döneminde seyahat kısıtlaması kararının alınmasıyla başta şoför esnafımız olmak üzere büyük ekonomik sıkıntılar yaşadı. Şoför esnafı olarak bu salgının bir an önce bitmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada daha önce bazı illerde seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığını, son olarak 15 ilin kaldığını söylemişti. Bu kalan illerden biri de Manisa'mızdı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, son kabine toplantısında Manisa'nın da içinde bulunduğu 15 ilde seyahat kısıtlanmasının kaldırıldığını açıkladı. Tabi bizim burada iki tane firmamız var. 63 No'lu Manisa Seyahat ve 62 No'lu Muradiye Birlik Taşıma Kooperatifi var. 63 No'lu kooperatifimiz Manisa-İzmir arası çalışmakta. 62 Nolu kooperatifimiz ise Manisa'dan Menemen, Aliağa, Şakran, Bergama, Dikili'ye kadar taşımacılık yapmakta. Tabi esnafımız 2 aylık süreçte çalışmadığından dolayı ekonomik sıkıntı çektiklerini görüyoruz. Bizim için öncelikle sağlık. Pazartesi günü seyahat kısıtlamasının kalkacağından dolayı bütün arkadaşlarımız araçlarını temizlediler, dezenfekte ettiler. Düzenli bir şekilde araçlarını pazartesiye hazırladılar. Allah nasip ederse pazartesi sabah ilk seferlerine başlayacaklar." dedi.

"Koltuk kapasitesi düştü, fiyatlar yeniden ayarlanacak"

Manisa Seyahat'in Manisa ile İzmir arasında günlük 5-6 bin civarında yolcu kapasitesinin bulunduğuna dikkat çeken Karaağaç, "Bunlar tam dolu vaziyetteki araç kapasiteleridir. Manisa Seyahat'ten örnek verirsek araçlar 46 kişiliktir. 46 kişiyle gidip geliyorlardı. Şimdi bakanlığımızın almış olduğu karar neticesinde koltuk kapasitesi yüzde 50'ye düşürüldü. Bu süreçte arkadaşlarımızın belirli sıkıntıları olacak. Fiyat konusunda sıkıntı olacak. Bakanlık yüzde 50 taban fiyat belirledi. Yüzde 50 oranında zam yapılabilir denildi. Arkadaşlarımız buna göre bir ayarlama yaptılar" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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