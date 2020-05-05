Seyahat kısıtlaması sona eren Erzurum'a giriş çıkışlarda hareketlilik
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Seyahat kısıtlaması sona eren Erzurum'a giriş çıkışlarda hareketlilik

Seyahat kısıtlaması sona eren Erzurum'a giriş çıkışlarda hareketlilik
05.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:10

ERZURUM'da şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından kentin giriş çıkışlarında araç hareketliliği yaşandı.

ERZURUM'da şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından kentin giriş çıkışlarında araç hareketliliği yaşandı. Polis ekipleri, kısıtlama döneminde uyguladığı tedbirleri, uygulamaya devam ediyor. 

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş ve çıkışlar kısıtlandı, seyahat etmek isteyenlere ise seyahat izin belgesi alma zorunluluğu getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklama ile bu illerden 7'sinde kısıtlama kaldırıldı.Bu illerden Erzurum'a, gece yarısından sonra giriş çıkışlar başladı. Doğu Anadolu Bölgesi'ni batı illerine ve Karadeniz'e bağlayan Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde araç yoğunluğu yaşandı. Kente giriş çıkış noktalarında polis ekipleri uygulamayı sürdürüyor. Polisler, durdurulan araçlardakilerin kimlik kontrolünü yapıp, ateşlerini ölçerek nereye gittiklerini soruyor. Seyahat kısıtlaması olmayan illere gidecek olan vatandaşların geçişine izin verilirken, kısıtlama olan kentlere seyir halinde olanların da izin belgelerine bakılıyor.

Bu arada, Erzurum Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki sessizlik halen devam ediyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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