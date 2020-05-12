"Seyahat kısıtlaması" sona erdi
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"Seyahat kısıtlaması" sona erdi

Mardin ve Diyarbakır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması son buldu.

'Seyahat kısıtlaması' sona erdi
12.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:59

Mardin ve Diyarbakır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması son buldu.

Mardin'in giriş çıkış kısıtlamasının sona ermesinin ardından araç giriş çıkışları kontrollü sağlanıyor. Jandarma ve polis ekipleri, Diyarbakır, Şırnak ve Şanlıurfa'ya bağlanan kara yollarında kontrol noktaları oluşturdu. Sürücüleri durdurarak denetim yapan ekipler, sürücülerin ateşini ölçtükten sonra araçların geçişine izin verdi.

'Seyahat kısıtlaması' sona erdi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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