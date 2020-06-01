Seyahat kısıtlaması kalktı çuvalını alan yolcular otogara akın etti
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Seyahat kısıtlaması kalktı çuvalını alan yolcular otogara akın etti

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine genelge gönderilerek bugünden itibaren Türkiye genelinde seyahat kısıtlamasının kalktığının duyurulmasının ardından Mardin'de çuvalını alan yolcular otogara akın etti.

Seyahat kısıtlaması kalktı çuvalını alan yolcular otogara akın etti
01.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:56

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine genelge gönderilerek bugünden itibaren Türkiye genelinde seyahat kısıtlamasının kalktığının duyurulmasının ardından Mardin'de çuvalını alan yolcular otogara akın etti.

Korona virüs nedeniyle sefer başlamadan önce otobüsler dezenfekte edildikten sonra yolcular sosyal mesafe çerçevesinde koltuklarına yerleştiriliyor. Otobüs firmaları tarafından yolculara maskesiz yolculuk yapmamaları hususunda bilgilendirmeler yapıldıktan sonra maskesiz otobüse binen yolcular geri gönderilerek maske temin edilmeleri temin ediliyor. Korona virüs dolayısıyla yolcu sayısının yarıya indirilmesi nedeniyle bilet fiyatlarında artış yaşandı. Otobüs bileti almak üzere otogara gelen müşteriler bilet fiyatının iki katı fiyat ile karşılaşınca şaşkınlık yaşadı. İstanbul'a gideceğini söyleyen Ethem Yurdakul, bilet fiyatını yüksek gördüğünü kaydetti. Yurdakul, "Hayırlısıyla memleketimize gideceğiz, bilet fiyatları yüksek görünüyor ama gel gelelim kaptanlara sorduğumuz zaman çok zarar ettiklerini, para kazanamadıklarını söylüyorlar. Çünkü neticede yolcu sayısı yarıya inmiş, gideceğiz hayırlısıyla. Otobüslerin hijyenine dikkat eden otobüs personelleri bayağı çaba gösteriyorlar" dedi.

"Seferler eskisi gibi değil, yolcu sayısı düştü"

Otobüs seferlerinin eskisi gibi olmadığını, yolcu sayısının düştüğünü söyleyen otobüs kaptanı H. Seyithan Güneş ise, "Bugünden itibaren kısıtlamalar kalktı, normale dönüş olacak. Seferler eskisi gibi olmayacak koltuk sayısı 44 olan otobüslerimizde 22 yolcu taşıyabiliyor, 54 koltuklu otobüslerimizde ise 27 yolcu taşıyoruz. Kısıtlama var halen, yolcu sayısı da az ama muavinlerimiz bagajlar için çalışacak" diye konuştu.

"Yolcular mağdur oluyor ama firmalarımız da mağdur oluyor"

Yolcuların fiyat nedeniyle mağdur olduğunu ancak firma sahiplerinin de mağdur olduğunu kaydeden Otogar Müdürü Onur Karaoğlu,"Yolcular mağdur oluyor ama firma sahipleri de mağdur oluyor. Yolcu sayısının yarıya indirilmesiyle maalesef bu durum ortaya çıkıyor. Müşterilerimiz de mağdur durumda kalıyor. 500 lirayı aşmamak üzere biletler kesiliyor" şeklinde konuştu.

Durumların bir an önce düzelmesini temin eden otobüs firması işletmecisi Kadri Koca ise durumun yolcu sayısıyla ilgili kısıtlamanın bir an önce çözümlenmesini beklediklerini sözlerine ekledi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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