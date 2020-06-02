Seyahat kısıtlaması kalkınca uçak bileti aramaları 8 kat arttı Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının sona ereceğine dair kararın açıklanmasının ardından uçak bileti aramaları 8 kat arttı.

Bugün tüm yurtta şehirlerarası seyahat kısıtlamasının sona ermesi, uçak ve otobüs bileti aramalarını da ciddi oranda arttırdı.

Seyahat kısıtlamasının sona ereceğinin açıklanmasıyla birlikte bir anda uçak bileti aramalarında 8 katlık bir artış yaşadıklarını belirten Enuygun.com CEO'su Çağlar Erol, "Otobüs bileti aramalarında da 5 kata yakın bir artış var. Uçak biletlerine talep artınca hava yolları, uçuş başlangıç tarihlerini 4 Haziran'dan 1 Haziran'a çekti. Türk Hava Yolları, Pegasus, AnadoluJet ve SunExpress bugün uçuşlarına başladı. Uçuşlar şimdilik İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a yapılacak. Ancak 4 Haziran'dan sonra hava yolu firmaları destinasyon sayılarını arttıracak. Otobüs firmaları da sosyal izolasyon kurallarına uygun olarak 4 Haziran'dan itibaren tüm seferlerine başlayacak" dedi.

En çok arama İstanbul çıkışlı biletler için

En çok İstanbul çıkışlı uçak ve otobüs bileti araması yapıldığına dikkat çeken Erol, "Perşembe akşamı seyahat kısıtlamasının kaldırıldığına dair açıklamanın hemen ardından bilet aramalarında ciddi artışlar oldu. Uçak bileti aramalarında %38 ile İstanbul çıkışlı uçuşlar ilk sırada. İstanbul'a geliş aramaların %22'sini oluşturdu.Aramalarda İstanbul'un ardından ilk sıralarda yer alan yerler ise İzmir, Ankara, Antalya, Muğla. En çok bilet araması ve satışı yapılan gün ise 5 Haziran Cuma günü olarak dikkat çekiyor" açıklamasını yaptı.

Çocuklar anne babalarıyla seyahat edebilir

Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla tüm yurt içi uçak yolculukları için HES kodu alınması gerekiyor. 0-2 yaşa kadar bebeklerin HES kodu almasına gerek yok. 2-18 yaş arası çocuklar ve gençler, yanlarında anne babaları olmaları halinde seyahat edebilirler ancak onlar için de HES kodu alınması gerekli. 65 yaş üstü vatandaşlar ise HES kodunun yanında, Seyahat İzin Belgesi alarak yolculuk yapabilecek.

Kaynak: Bültenler