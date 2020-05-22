SEYAHAT İZNİ VERİLEN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN YOLCULUĞU SÜRÜYOR
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SEYAHAT İZNİ VERİLEN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN YOLCULUĞU SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda gittikleri yerden 1 ay dönmemek şartıyla seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesi Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan memleketlerine gitmeye devam ediyor.

SEYAHAT İZNİ VERİLEN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN YOLCULUĞU SÜRÜYOR
22.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:23
Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda gittikleri yerden 1 ay dönmemek şartıyla seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesi Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan memleketlerine gitmeye devam ediyor.

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından gittikleri yerde en az 1 ay kalmak şartıyla seyahat etmelerine izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda e-devlet üzerinden aldıkları izinle memleketlerine gitmek için yola çıktı. Ramazan Bayramı'na iki gün kala e-devlet üzerinden izin belgelerini alan 65 yaş üstü vatandaşların15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan memleketlerine gitmeyi sürdürüyor. Memleketlerine gitmek için otogara gelen vatandaşların yanlarında birçok eşya götürdüğü de görüldü.  "E-DEVLETTEN İZİN BELGEMİZİ 5 DAKİKA'DA ALDIK" Eşiyle birlikte İstanbul'dan Giresun'a gittiklerini belirten 66 yaşındaki Yücel Kolukısaoğlu,"Memlekete gidiyoruz, e-devletten izin belgemizi aldık. Torunumuz 5 dakikada aldı" derken, yanında refakatçisi olan eşi Selime Kolukısaoğlu," Giresun'da kalıyoruz, İstanbul'a çocuklarımızın yanına geldik. Gidecektik ama koronavirüs çıktığından dolayı gidemedik.  Şimdi izin aldık gidiyoruz. Ekinlerimiz, fındıklarımız kaldı. Fındık bahçelerimiz ilaçlanacak. İstanbul'da 4 ay kaldık, çocuklarımla güzel geçti. Köyde devamlı bağ ve bahçede çalıştığımız için evde biraz rahatsızlandım" dedi. "İKİ BUÇUK AYDIR EVDEYİM ARTIK SIKILDIK" 

Ağrı'dan İstanbul'a çocuklarının yanına ameliyat olmak için gelen 75 yaşındaki Yusuf Aslan ise," Süreç iyi geçti, 5-6 aydır buradayım" dedi. Yusuf Aslan'ı yolcu etmek için otogara gelen damadı Mehmetcan Kartal, "Kayınpederimizi yolcu ediyoruz, yasaklar başlayınca kendisini 2 ay misafir ettik. Bu yasaklar kalkar kalkmazda eşinin, çocuklarının yanına köye gitmek istedi. İstanbul hayatı ona sıkıcı geldi"diye konuştu. İstanbul'dan Sakarya'ya giden 74 yaşındaki İsmail Kardeş ise, "Evde kalmak biraz sıkıntılı geçti. Artık sıkıldık, 2,5 aydır evdeyim bir yere gitmiyorum. Şimdi yazlığıma gidiyorum" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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