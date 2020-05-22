Seyahat izni verilen 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaş ile refakatçilerinin sayısı 416 bin 598 oldu
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Seyahat izni verilen 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaş ile refakatçilerinin sayısı 416 bin 598 oldu

İçişleri Bakanlığı, seyahat izni verilen 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaş ile refakatçilerinin sayısının 416 bin 598 olduğunu bildirdi.

Seyahat izni verilen 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaş ile refakatçilerinin sayısı 416 bin 598 oldu
22.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:17

İçişleri Bakanlığı, seyahat izni verilen 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaş ile refakatçilerinin sayısının 416 bin 598 olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ve refakatçileri için seyahat izin belgelerinin, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden verildiği anımsatıldı.

Söz konusu seyahat izin belgelerinin kaymakamlık ya da valiliklerden kesinlikle verilmediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden bugün saat 12.30 itibarıyla seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaş sayısı 190 bin 679'dur. Başvuran ve yanındakiler dahil toplam kişi sayısı ise 416 bin 598'dir.

Ayrıca bazı basın yayın kuruluşlarımızda yer alan "Kaymakamlık ve valilikler önünde yığılma var" şeklindeki haberler tamamen asılsızdır. Haberlerin yapıldığı yer, Bağcılar Kaymakamlığı olup vatandaşlarımız buraya bilgi almak/danışma amaçlı gelmiştir. Bu amaçla kaymakamlığa gelen toplam 15 vatandaşımız, gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra gönderilmiştir. 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız, seyahat izin belgelerini, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden dün itibarıyla kesintisiz bir şekilde almaya devam etmektedir."

Kaynak: AA

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