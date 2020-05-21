Seyahat izni olmadan İstanbul'dan ambulansla Kırklareli'ndeki yazlıklarına gelen çifte para cezası
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Seyahat izni olmadan İstanbul'dan ambulansla Kırklareli'ndeki yazlıklarına gelen çifte para cezası

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, İstanbul'dan kiraladıkları ambulansla seyahat izni olmadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek yazlıklarına gelen çifte para cezası kesildi.

Seyahat izni olmadan İstanbul'dan ambulansla Kırklareli'ndeki yazlıklarına gelen çifte para cezası
21.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:00

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, İstanbul'dan kiraladıkları ambulansla seyahat izni olmadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek yazlıklarına gelen çifte para cezası kesildi.

İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.M. ve eşi L.M'nin İstanbul'dan kiraladıkları ambulansla seyahat izin belgesi olmadan İğneada beldesindeki yazlıklarına geldiklerini belirledi.

Çifte Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Hazırlanan tutanak Demirköy Kaymakamlığına gönderildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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