İstanbul'da "tam kapanma" öncesi kaymakamlıklar önünde "seyahat izin belgesi" kuyruğu oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İstanbul'da "tam kapanma" öncesi kaymakamlıklar önünde "seyahat izin belgesi" kuyruğu oluştu

Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak 17 günlük "tam kapanma" öncesinde, İstanbul'da "seyahat izin belgesi" almak isteyen çok sayıda vatandaş kaymakamlıklara başvurdu.

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak 17 günlük "tam kapanma" öncesinde, İstanbul'da "seyahat izin belgesi" almak isteyen çok sayıda vatandaş kaymakamlıklara başvurdu.

Üsküdar Kaymakamlığı önünde sabah erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri görüldü. Kaymakamlık görevlileri ve polis ekipleri, vatandaşları sık sık uyarmak zorunda kaldı. Kaymakamlık yetkilileri, seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşları öncelikle e-Devlet ya da Alo 199 Hattı'na yönlendirdi.

Maltepe Kaymakamlığı önünde de uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları konusunda uyarırken, vatandaşlar içeriye salgın tedbirleri kapsamında sırayla alındı.

Seyahat izin belgesi için Arnavutköy Kaymakamlığı önünde çok sayıda vatandaş sıra oluşturdu. Genel olarak maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlenirken yetkililer vatandaşları sık sık uyarmak zorunda kaldı.

Öte yandan, bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs 05.00'te sona erecek 17 günlük tam kapanma öncesinde adli işlerini tamamlamak isteyen vatandaşların da adliyeler önünde sıra oluşturdukları görüldü.

İstanbul'da 'tam kapanma' öncesi kaymakamlıklar önünde 'seyahat izin belgesi' kuyruğu oluştu
İstanbul'da 'tam kapanma' öncesi kaymakamlıklar önünde 'seyahat izin belgesi' kuyruğu oluştu
İstanbul'da 'tam kapanma' öncesi kaymakamlıklar önünde 'seyahat izin belgesi' kuyruğu oluştu
İstanbul'da 'tam kapanma' öncesi kaymakamlıklar önünde 'seyahat izin belgesi' kuyruğu oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Ersin Tatar Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Meral Kaplan Serdar Ortaç
Spor Rıza Kayaalp Ali Tandoğan Bülent Uygun Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul'da "tam kapanma" öncesi kaymakamlıklar önünde "seyahat izin belgesi" kuyruğu oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 11:39:32. #1.16#

title