"Seyahat İzin Kurulu" otogarda göreve başladı
Kırıkkale'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında oluşturulan "Kırıkkale Valiliği Seyahat İzin Kurulu", otogarda hizmet vermeye başladı.
28.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:24
Kırıkkale'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında oluşturulan "Kırıkkale Valiliği Seyahat İzin Kurulu", otogarda hizmet vermeye başladı.
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Kaynak: AA