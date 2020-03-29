Seyahat izin belgesini alan Esenler Otogarı'na koşuyor
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Koronavirüs, İstanbul, Esenler

Seyahat izin belgesini alan Esenler Otogarı'na koşuyor

Seyahat izin belgesini alan Esenler Otogarı'na koşuyor Gideceği yerin ikametini veren yolcular seyahat izin belgelerini alıyor İzin almadan otobüs firmaları da yolcu taşıyamıyor İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolculuklarının kısıtlanmasının ardından,...

29.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:47
Seyahat izin belgesini alan Esenler Otogarı'na koşuyor

Seyahat izin belgesini alan Esenler Otogarı'na koşuyor

Gideceği yerin ikametini veren yolcular seyahat izin belgelerini alıyor

İzin almadan otobüs firmaları da yolcu taşıyamıyor

İSTANBUL - İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolculuklarının kısıtlanmasının ardından, izin belgesini alan vatandaşlar otogarda biletlerini almaya başladı. İzin belgeli vatandaşlara bilet kesildiğini söyleyen firma yetkilisi, "Trafikten iznimizi aldık, sorunumuz yok. Bu belgeleri alıp gelen yolcuların biletlerini kesip gönderebiliyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında şehirlerarası yolcu taşımacılığına sınırlandırma getirildi. Seyahat izin belgesi alan bazı vatandaşla ise 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelmeye başladı. Sefer izni alan otobüs firmalarına gelen vatandaşlar biletlerini alarak otobüs saatini bekliyor. Kaymakamlıktan izin belgesi alan vatandaşlar, belgeleri gidecekleri ilde bir ikamet adresi göstererek aldıklarını ifade etti. İzin belgesi almadan gelen kişiler ise izin belgelerini çıkartmak için geri döndü.

"İzin belgelerini alıp gelen yolcularımıza aracımız var"

İzin belgesiyle gelip biletlerini alan yolcuları Adana ve Mersin'e götürecek firmanın yetkilisi Mehmet Ali Küçükaslan, "Şu an için Esenler Kaymakamlığı izin vermeye başladı. Esenler Kaymakamlığı'na gidip Adana ve Mersin'e gidecek yolcularımız için izin belgelerini alıp gelen yolcularımıza aracımız var. Trafikten iznimizi aldık, sorunumuz yok. Bu belgeleri alıp gelen yolcuların biletlerini kesip gönderebiliyoruz. Araç çıkmadan otogar dışında sağlık kontrolü yapılacak. Bu kontrolde bir problemi olan olmazsa araç devam edecek" dedi.

"İzin belgesini kaymakamlıktan aldım"

İzin belgesini alan Mehmet Paksoy isimli vatandaş, "Ben izin belgesini kaymakamlıktan aldım. Önce gidip ikametgah kağıdını veriyorsun. Gideceğin yerin ikamet kağıdını istiyorlar. Ondan sonra izin belgesini veriyorlar. Normalde Kahramanmaraş'a gideceğim ama şu an Adana'ya gidiyorum. Sadece gideceğiniz yerin ikametini istiyorlar" diye konuştu.

Seyahat izin belgesini alan Esenler Otogarı'na koşuyor

Kaynak: İHA

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Seyahat izin belgesini alan Esenler Otogarı'na koşuyor

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