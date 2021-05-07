Seyahat izin belgesi olmayan yolcular denetimlere takıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Seyahat izin belgesi olmayan yolcular denetimlere takıldı

Seyahat izin belgesi olmayan yolcular denetimlere takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin rutin yol denetiminde durdurdukları şehirlerarası otobüste 6 yolcunun seyahat izin belgesi olmadan seyahat ettiği, 9 yolcunun da biletsiz olduğu belirlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin rutin yol denetiminde durdurdukları şehirlerarası otobüste 6 yolcunun seyahat izin belgesi olmadan seyahat ettiği, 9 yolcunun da biletsiz olduğu belirlendi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında arttırılan denetim çalışmaları kapsamında Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ve Trafik Tescil Şube Amirliği ekipleri genel yol denetimleri yaptığı sırada yeni Datça yolunda, Datça'dan hareket edip Ağrı'ya gidecek olan bir şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Evrak ve yolcu denetimi yapan ekipler, 6 yolcunun seyahat izin belgesi almadığını, 9 yolcunun da biletsiz olduğunu tespit etti. Araç içinde seyahat izin belgesi olmayan 6 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden gerekli tutanak tutularak otobüsten valizleri ile indirildi. Şehirler arası otobüs seyahat acentesine de seyahat izin belgesi olmadan yolcu taşımaktan, biletsiz yolcu almaktan, terminaller ve duraklar harici yolcu indirip-bindirmekten cezai işlemler uygulandı. - MUĞLA

Seyahat izin belgesi olmayan yolcular denetimlere takıldı
Seyahat izin belgesi olmayan yolcular denetimlere takıldı
Seyahat izin belgesi olmayan yolcular denetimlere takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Boynuna ip bağladığı köpeğe işkence eden adam serbest bırakıldı
Boynuna ip bağladığı köpeğe işkence eden adam serbest bırakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Özcan Deniz Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Serdar Aziz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Seyahat izin belgesi olmayan yolcular denetimlere takıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 18:05:45. #1.14#

title