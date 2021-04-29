Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E- devlet izin belgesi nasıl alınır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir?

Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma bu akşam 19.00'da başlıyor. İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek yasak için seyahat izni nasıl alınır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir? E- devlet izin belgesi nasıl alınır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir?