Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E- devlet izin belgesi nasıl alınır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E- devlet izin belgesi nasıl alınır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E- devlet izin belgesi nasıl alınır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma bu akşam 19.00'da başlıyor. İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek yasak için seyahat izni nasıl alınır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir? E- devlet izin belgesi nasıl alınır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir?

Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma bu akşam 19.00'da başlıyor. İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek yasak için seyahat izni nasıl alınır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir? E- devlet izin belgesi nasıl alınır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NEDİR?

Seyahat İzin Belgesi,yolcuların seyahat etmek için toplu taşıma araçlarını kullanmaları halinde almak zorunda oldukları izin belgesidir. Şehirler arası ulaşımda uçak ve otobüs tercih edecek kişilerin Seyahat izin belgesi almaları zorunludur. Bu şarta uymayanlara cezai işlem uygulanmaktadır.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi, e-Devlet üzerinden başvuru yapılarak alınmaktadır. Seyahat İzin Belgesi, almak için vatandaşlar e-Devlet şifreleri ile online ortamdan başvuru yaparak taleplerini oluşturabilecekler.

E- DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA ŞARTLARI

İzin belgeleri alabilecek kişilerse şöyle;

• Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen

• Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar

• Son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan kişiler

Tam kapanmada bankalar çalışacak mı? Bankalar Birliği kriterleri belirledi
Tam kapanmada bankalar çalışacak mı? Bankalar Birliği kriterleri belirledi
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Fuat Oktay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Burak Sergen Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Töre Ali Tandoğan Bülent Uygun Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E- devlet izin belgesi nasıl alınır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:14:06. #1.16#

title