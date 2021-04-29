Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E- devlet izin belgesi nasıl alınır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir?
Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma bu akşam 19.00'da başlıyor. İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek yasak için seyahat izni nasıl alınır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir? E- devlet izin belgesi nasıl alınır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir?
Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma bu akşam 19.00'da başlıyor. İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek yasak için seyahat izni nasıl alınır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir? E- devlet izin belgesi nasıl alınır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir?
SEYAHAT İZİN BELGESİ NEDİR?
Seyahat İzin Belgesi,yolcuların seyahat etmek için toplu taşıma araçlarını kullanmaları halinde almak zorunda oldukları izin belgesidir. Şehirler arası ulaşımda uçak ve otobüs tercih edecek kişilerin Seyahat izin belgesi almaları zorunludur. Bu şarta uymayanlara cezai işlem uygulanmaktadır.
SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Seyahat İzin Belgesi, e-Devlet üzerinden başvuru yapılarak alınmaktadır. Seyahat İzin Belgesi, almak için vatandaşlar e-Devlet şifreleri ile online ortamdan başvuru yaparak taleplerini oluşturabilecekler.
E- DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA ŞARTLARI
İzin belgeleri alabilecek kişilerse şöyle;
• Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen
• Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar
• Son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan kişiler