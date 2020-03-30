Seyahat izin belgesi için başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek Hafta sonu koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden biri olan seyahat izin belgesi için başvuruların e-devlet üzerinden yapılabileceği açıklandı.

Hafta sonu koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden biri olan seyahat izin belgesi için başvuruların e-devlet üzerinden yapılabileceği açıklandı Kaynak: Dunya.com