Seyahat izin belgesi elektronik sistemde yapılabilecek
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Şanlıurfa, Yerel

Seyahat izin belgesi elektronik sistemde yapılabilecek

Seyahat izin belgesi elektronik sistemde yapılabilecek Şanlıurfa'da korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri çerçevesinde il dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, otogarda "Seyahat izin kurulu"na ve elektronik sistemde başvurup yolculuk yapabilecek.

31.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:13
Seyahat izin belgesi elektronik sistemde yapılabilecek

Seyahat izin belgesi elektronik sistemde yapılabilecek

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri çerçevesinde il dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, otogarda "Seyahat izin kurulu"na ve elektronik sistemde başvurup yolculuk yapabilecek.

Korona virüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklarca yayınlanan genelge ve talimatlar doğrultusunda il genelinde tedbirler alan Şanlıurfa Valiliği, şehirlerarası otobüs ve hava yolu seyahati yapacak vatandaşlara "Seyahat izin belgesi" verilebilmesi için, Şanlıurfa Şehirlerarası Otogarında "Seyahat müracaat masası" kurdu.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı talimatlarıyla yapılan ek düzenlemeyle, tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esas olacak, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar, "Seyahat izin kurulu"ndan seyahat izin belgesi alarak seyahat edebilecek. Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminali idari binasında kurulan Seyahat İzin Kurulu, otobüsle seyahat edecek vatandaşlara hizmet verecek.

Elektronik başvuru

Hava yolu veya şehirlerarası otobüsle seyahat zorunluluğu olan vatandaşların, "Seyahat izin belgesi" talepleri e-devlet üzerinden de alınmaya başladı. Başvurusunu e-devlet sistemi üzerinden yapmak isteyenler, www.turkiye.gov.tr sistemine girdikten sonra, arama kısmına "Seyahat İzin Belgesi" yazarak veya İçişleri Bakanlığı sayfasına giderek yeni başvuru adımı altındaki "Seyahat İzin Belgesi" linkiyle başvurularını yapabiliyor. e-devlet üzerinden yapılan başvurular sonucu oluşturulan izin belgeleri, başvuranlara elektronik ortamda iletiliyor.

Seyahat izin belgesi elektronik sistemde yapılabilecek

Kaynak: İHA

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Seyahat izin belgesi elektronik sistemde yapılabilecek
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