SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İSTEYENLER KAYMAKAMLIKLARA AKIN ETTİ

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Koronavirüs ile mücadele kapsamında 17 günlük 'tam kapanma' dönemini şehir dışında geçirmek isteyenler, seyahat izin belgesi almak için kaymakamlıklara akın etti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 17 günlük 'tam kapanma' dönemini şehir dışında geçirmek isteyenler, seyahat izin belgesi almak için kaymakamlıklara akın etti. Kaymakamlık önlerinde uzun kuyruklar oluşurken zaman zaman sosyal mesafeye uymayan vatandaşları, polisler uyardı.

Seyahat İzin Belgesi almak isteyenler öncelikle e-Devlet ya da Alo 199 Hattı'na yönlendiriliyor. Bu adreslerden izin alamayanların başvuru işlemleri ise, kaymakamlıklardan yapılıyor.

MUAFİYET BELGESİ ALMAYA GELDİM

Kaymakamlık önünde sırada bekleyen Deniz Büyüktaş 'Ben otopark faaliyeti sürdürüyorum. Pandemi hastanelerinde sağlık çalışanlarım var. Avukat müşterilerim var. Mecburen bunların gidip gelmesi için ben de işyerimi açık tutmak zorundayım. O yüzden evraklarımla muafiyet belgesi almaya geldim dedi.

Bodrum'a hasta götüreceğini söyleyen Turgut Kurt da Yol izni için geldim. Bodrum'a gideceğim. 65 yaş üstü insan var. Burada hastaydı. Onları Bodrum'a götüreceğim. Orada beyin cerrahi doktoru var. Ona gidecekler. İzin verecekler mi bilmiyorum diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı