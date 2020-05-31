Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı mı? Seyahat izin belgesi kalktı mı?
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Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı mı? Seyahat izin belgesi kalktı mı?

İçişleri Bakanlığı, şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde seyahat izin belgesi alma zorunluluğunu konusunda düzenleme gitti. Gelişme sonrası vatandaşlar Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı mı ve seyahat izin belgesi kalktı mı?

31.05.2020 13:29 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:39

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası seyahat için konulan yasak 1 Haziran'dan itibaren değişecek. İçişleri Bakanlığı, söz konusu süreçle ilgili yeni kuralları yayınladığı genelgeyle duyurdu. Peki, Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı mı? Seyahat izin belgesi kalktı mı? İşte detaylar.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI MI?

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası seyahat için konulan yasak 1 Haziran'dan itibaren kalkacak. İçişleri Bakanlığı, söz konusu süreçle ilgili yeni kuralları yayınladığı genelgeyle duyurdu.

18 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR VELİLERİYLE YOLCULUK YAPABİLECEK

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaş altı çocuklar, velileriyle şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Genelgeye göre, şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde, seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı.

15 İLDE GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞI 31 MAYIS GECESİ SONA ERECEK

Genelgeye göre, büyükşehir statüsündeki 14 il ve Zonguldak'taki şehir giriş-çıkış kısıtlaması, 31 Mayıs pazar günü saat 24.00'te sonlandırılacak.

HES KODUYLA BİLET ALINABİLECEK

Genelgeye göre, uçak, tren, otobüs gibi araçlarla yapılacak seyahatlerde, HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemeler yapılacak.

65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMASI DEVAM EDİYOR

65 yaş ve üzeri vatandaşlarınSeyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek.

Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı mı? Seyahat izin belgesi kalktı mı?

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