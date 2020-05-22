Seyahat izin belgesi alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yollara düştü Ramazan Bayramı öncesinde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, seyahat izin belgesi alarak yollara düştü.

Ramazan Bayramı öncesinde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, seyahat izin belgesi alarak yollara düştü. Sultanbeyli'de yaşayan 68 yaşındaki çift de bayramı memleketleri Kastamonu'da geçirmek için yola çıktı.

Korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 'seyahat izin belgesi' alarak memleketlerine gidebilecekleri duyurulmuştu. Bu kapsamda Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, seyahat izin belgelerini alarak yola çıkmaya başladı. Sultanbeyli'de yaşayan 68 yaşındaki Melek Aydın ile 68 yaşındaki eşi Mustafa Aydın da bayramı memleketlerinde geçirmek için izin belgesi aldıktan sonra yola çıktı. Yaşlı çift, bayramda memleketleri Kastamonu'da bulunacakları için mutlu olduklarını dile getirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA