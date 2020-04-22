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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Seyahat harcamaları geçen yıl 49 milyar liraya yaklaştı

Yurt içinde geçen yıl yapılan seyahat harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 21,5 artarak 48 milyar 910 milyon 856 bin lira oldu.

22.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:28
Seyahat harcamaları geçen yıl 49 milyar liraya yaklaştı

Yurt içinde geçen yıl yapılan seyahat harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 21,5 artarak 48 milyar 910 milyon 856 bin lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın 4. çeyreği ve 2019 yılı "Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde, yurt içinde ikamet eden 10 milyon 501 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,9 artarak 12 milyon 846 bin olarak gerçekleşti.

Geçen yılın son çeyreğinde seyahate çıkanlar, 90 milyon 840 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,1, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 610 lira oldu.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde toplam seyahat sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalışla 78 milyon 202 bin olarak kayıtlara geçti.

Seyahate çıkanların toplam geceleme sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 637 milyon 70 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı geçen yıl 8,1 geceyi, seyahat başına ortalama harcama 625 lirayı buldu.

Harcamalar arttı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları, söz konusu çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,7 artışla 7 milyar 837 milyon 481 bin liraya yükseldi.

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların geçen yıl son çeyrekte yüzde 94'ünü 7 milyar 368 milyon 927 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 6'sını ise 468 milyon 553 bin lirayla paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam harcamalar, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 21,5 artarak 48 milyar 910 milyon 856 bin lira olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 91,9'unu 44 milyar 945 milyon 860 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 8,1'ini ise 3 milyar 964 milyon 996 bin lirayla paket tur harcamaları kapsadı.

Söz konusu çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının 2018'in aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde, en fazla artış yüzde 131,8 ile sağlık harcamalarında, yüzde 104,5 ile paket tur harcamalarında ve yüzde 53,2 ile diğer harcamalarda oldu.

Yıllık seyahat harcamalarında da en fazla artış yüzde 62 ile sağlık, yüzde 27,4 ile yeme-içme ve yüzde 26,2 ile seyahat öncesi yapılan harcamalarda gerçekleşti.

Yakınları ziyaret ilk sırada

Geçen yıl son çeyrekte, yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 66,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,8 ile gezi, eğlence, tatil ve yüzde 8,3 ile sağlık izledi.

Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, yüzde 63,7 ile yakınları ziyaret birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 26,5 ile gezi, eğlence, tatilin, üçüncü sırada ise yüzde 4,6 ile sağlık amacıyla yapılan seyahatlerin yer aldığı görüldü.

Geçen yılın son çeyreğinde seyahate çıkanlar, 62 milyon 494 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş, akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 17 milyon 790 bin gecelemeyle "kendi evi" gelirken, "otel" 4 milyon 969 bin ile üçüncü sırada yer aldı.

Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 435 milyon 347 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş, akraba evinde" konakladı. Bunu 115 milyon 366 bin gecelemeyle "kendi evi", 42 milyon 713 bin geceleme sayısıyla "otel" takip etti.

Kaynak: AA

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