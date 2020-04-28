Seyahat eden vatandaşlar denetleniyor
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Seyahat eden vatandaşlar denetleniyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyahat eden vatandaşlara yönelik başlatılan denetimler sürüyor.

Seyahat eden vatandaşlar denetleniyor
28.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:29

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyahat eden vatandaşlara yönelik başlatılan denetimler sürüyor.

Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde araçları durduran jandarma ve sağlık ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat eden vatandaşlara yönelik denetimde bulunuyor. Jandarma ve sağlık ekiplerince uygulama noktalarında durdurulan araçlarda seyahat eden vatandaşların seyahat izin belgeleri inceleniyor ve ateş ölçer cihazıyla kontroller yapılıyor. - AMASYA

Kaynak: İHA

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