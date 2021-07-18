Seyahat eden engelliler için kılavuz
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Seyahat eden engelliler için kılavuz

Seyahat eden engelliler için kılavuz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Herkes İçin Turizm Derneği tarafından seyahat eden engellilerin başvuracağı bir kılavuz oluşturuldu.

Herkes İçin Turizm Derneği tarafından seyahat eden engellilerin başvuracağı bir kılavuz oluşturuldu.

Herkes İçin Turizm Derneği, "Engelli Seyahat Kılavuzu" çalışmasını hazırlayarak desteklenmek üzere AB Sivil Düşün Programı'na başvuru yaptı. Çalışma, Sivil Düşün tarafından desteklenmeye hak kazandı. Engelli Seyahat Kılavuzu içeresinde; görme, işitme, ortopedik, zihinsel engelli guruplarında seyahat eden engellilerin ayrı ayrı deneyimleri yer alıyor. Kitapçıkta ayrıca seyahat eden engellilerin haklarına ilişkin bölüm ve mavi bayraklı plajlarda engellilik olanaklarına sahip yerlere ilişkin bilgiler bulunuyor. Seyahat eden engelliler için yol gösterici bir kitapçık olan kılavuzda, yılda en az bir kez seyahat eden 60'tan fazla engelli bireyin deneyimlerinden elde edilen bilgiler aktarıldı. Türkiye'de önemli bir ihtiyacı giderecek olan kılavuz, mürekkep ve Braille alfabesi ile Türkçe ve İngilizce olarak baskı yapıldı, işaret dili ile çeviri de video ortamında yapıldı. Ayrıca derneğin web sitesinden de e-kitap formatında açık kaynak olarak yayınlandı. Kılavuzlar yurt içinden ve yurt dışından birçok engelliye hitap edecek şekilde tasarlandı. Bu çalışma ayrıca, turizm profesyonellerinin seyahat eden engellileri anlamaları ve engelli haklarını öğrenmeleri açısından da önemli bir kaynak olacak. Turizmciler de Engelli Seyahat Kılavuzu'nu okuyarak engelli müşterilerine karşı önemli bilgiler edinebilecek.

Engelsiz turizm

Herkes İçin Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş, "Dernek olarak böylesine önemli bir kaynağı Türkiye'ye kazandırıp engelli bireylerin seyahat haklarının gelişimine katkı yapmanın gururunu yaşıyoruz. Özellikle turizm alanında engellilerle ilgili proje yapmak isteyenlere de iş birliğine hazır olduğumuzda belirtmek isterim. Bu çalışmayı AB Sivil Düşün Programı desteği ile Yaşar Üniversitesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı iş birliği ile gerçekleştirdik. Engelli Seyahat Kılavuzu'nun hazırlanması sürecinde her türlü katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca çalışmamızın hazırlanması sürecinin her türlü aşamasında yer alarak bizlere destek veren Prof. Dr. Huriye Toker'e ayrıca teşekkür ederiz. Herkes İçin Turizm Derneği, Türkiye'de erişilebilir turizm (engelsiz turizm) alanında çalışma yürüten tek dernektir. Farklı engellere sahip bireyler tarafından turizm olanaklarından engelsizler kadar faydalanmak için 2013 yılında Herkes İçin Turizm Derneği kurulmuştur. Derneğimiz bugüne kadar İzmir ve bölgesinde bulunan çeşitli antik kentlere, müzelere kültür gezileri düzenledi. Günübirlik ve kalmalı tatil organizasyonları yaptı. Üniversitelerde ve benzer kurumlarda engellilerin turizme katılımı ile ilgili seminerler verdi" dedi. - İZMİR

Seyahat eden engelliler için kılavuz
Seyahat eden engelliler için kılavuz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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