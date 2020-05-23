Seyahat belgesinin de sahtesini yaptılar
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Seyahat belgesinin de sahtesini yaptılar

Seyahat belgesinin de sahtesini yaptılar Amasya'da 2 kişiye sahte seyahat izin belgesi düzenlemekten adli işlem, 52 kişiye idari para cezası Amasya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde 2 kişiye sahte seyahat izin belgesi düzenlemekten adli...

23.05.2020 18:43 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:48

Seyahat belgesinin de sahtesini yaptılar

Amasya'da 2 kişiye sahte seyahat izin belgesi düzenlemekten adli işlem, 52 kişiye idari para cezası

SAMSUN - Amasya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde 2 kişiye sahte seyahat izin belgesi düzenlemekten adli işlem yaparken, 52 kişiye idari para cezası uyguladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde seyahat izin belgesi kontrolü yapan polisler, 2 kişiye sahte seyahat izin belgesi düzenlemekten adli işlem yaparken, 52 kişiye idari para cezası uyguladı. Denetlemeler kapsamında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu madde 32'den toplam 20 bin 384 TL idari para cezası yazdı.

Uygulama noktalarında ve il genelinde 4 gün boyunca denetlemeler ve kontroller artarak devam edecek.

Seyahat belgesinin de sahtesini yaptılar

Kaynak: İHA

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