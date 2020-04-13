Seyahat belgesini eksik aldı, yakalanınca "Komutana söyledim ben" dedi
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Polis, Konya, 3. Sayfa

Seyahat belgesini eksik aldı, yakalanınca "Komutana söyledim ben" dedi

Seyahat belgesini eksik aldı, yakalanınca "Komutana söyledim ben" dedi İçişleri Bakanlığınca, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının son bulmasının ardından Konya'da kent merkezine giriş ve çıkış denetimleri devam ediyor.

13.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:25
Seyahat belgesini eksik aldı, yakalanınca 'Komutana söyledim ben' dedi

Seyahat belgesini eksik aldı, yakalanınca "Komutana söyledim ben" dedi

KONYA - İçişleri Bakanlığınca, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının son bulmasının ardından Konya'da kent merkezine giriş ve çıkış denetimleri devam ediyor. Denetimlerde çocuğuna izin belgesi almadan ilçeden çıktığı için ceza yazılan bir kişi, "Ben komutana söyledim ailecek gideceğiz" diyerek kendini savundu.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan ettiği 30 büyükşehir arasında bulunan Konya'da cadde ve sokaklar 48 saat boyunca sessizliğe büründü. Yasağa büyük oranda uyulurken, izin belgesiz dışarı çıkanlar polis kontrol noktalarında durdurularak cezai işlem uygulanarak evlerine gönderildi. 48 saat boyunca Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehrin değişik noktalarında yaptığı uygulamada tek tek durdurulan sürücülerden 423 kişiye yasağı ihlal etmekten 43 bin 777 lira idari para cezası uygulandı. Gece saatlerinde sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından kent merkezine giriş ve çıkış yasağı kararı kapsamında uygulama noktalarında polis ekipleri denetimlerine devam etti. Araçlar tek tek durdurularak seyahat belgeleri incelendi, belgesi olmayan veya eksik olan kişilere idari para cezası uygulandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Konya Ankara Karayolundaki kontrol noktasında durdurulan sürücülerin kontrolleri tek tek yapıldı. Durdurulan sürücülerden R.Ü. Cihanbeyli'den geldiğini ve izin belgesinin olduğunu, Konya kent merkezine gitmek istediğini söyledi. Polis ekipleri tarafından araçta yapılan incelemede ise araçta bulunan çocukların izni olmadığı belirlendi. Araçtan indirilen R.Ü, bir süre boyunca polis ekiplerine açıklama yapmaya çalıştı. Görevli polis memuru ise, "Bana resmi evrak lazım ve bu evrağın içerisindeki içerik önemli benim için. Burada yolculuk yapacak şahısların isimleri yazması lazım, özellikle çocukların" diyerek bilgilendirme yaptı. Cezai işlem uygulanan R.Ü. ise, "Ben ilçedeki komutana söyledim. Ben ona söyledim ailecek gideceğiz. Biz oradakileri tekrar telefon ile arasak yeniden düzenleseler olmaz mı" diyerek kendini savunması dikkat çekti. Araçta bulunan R.Ü'nün 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.

Seyahat belgesini eksik aldı, yakalanınca 'Komutana söyledim ben' dedi

Kaynak: İHA

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