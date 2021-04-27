- Seyahat belgesi almaya çalışanlar kaymakamlıklara koştu
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- Seyahat belgesi almaya çalışanlar kaymakamlıklara koştu

- Seyahat belgesi almaya çalışanlar kaymakamlıklara koştu
İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - Haberler | Güncel

- Seyahat belgesi almaya çalışanlar kaymakamlıklara koştu Korona virüsü ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Tam kapanma' açıklamasının ardından seyahat belgesi almaya çalışan vatandaşlar kaymakamlıklara akın etti.

- Seyahat belgesi almaya çalışanlar kaymakamlıklara koştu

İSTANBUL - Korona virüsü ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Tam kapanma' açıklamasının ardından seyahat belgesi almaya çalışan vatandaşlar kaymakamlıklara akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 17 günlük 'Tam kapanma' açıklaması yapmıştı. Yapılan açıklamanın ardından kapanmada seyahat izni almak isteyen vatandaşlar, kaymakamlıklarda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, Avcılar Kaymakamlığı'ndaki 'Açık Büro'ya gelerek izin almak istedi. Ancak yetkililer e-Devlet veya Alo 199 hattı üzerinde başvuru konusunda öneride bulundu. Yaşlı veya bu adresler üzerinden izin alamayacak durumda olanların izin başvuru işlemlerini yetkili memur tarafından gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlaması süresince şehirlerarası seyahatine zorunlu haller dışında izin verilmeyeceğini açıkladı.

Ordu'ya gitmek için izin almaya geldiğini belirten Tayfun Teker, "Kısıtlama bitene kadar orada kalmayı düşünüyorum. Annem ve kaynanam ikametgahı orada, bizde misafirdi. Onu götüreceğiz, onu götürmüşken biz de kalacağız" dedi.

İzin almak için sırada bekleyen Murat Taşkıran isimli vatandaş, "İzin geldim, memlekete Ağrı Eleşkirt'e gideceğim. İş yerim kapandı, o yüzden gideceğim, 20 gün falan kalacağım" diye konuştu.

- Seyahat belgesi almaya çalışanlar kaymakamlıklara koştu
- Seyahat belgesi almaya çalışanlar kaymakamlıklara koştu
- Seyahat belgesi almaya çalışanlar kaymakamlıklara koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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