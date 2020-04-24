Seyahat başvuruları Alo 199'a yapılacak
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Malatya, AFAD, Güncel, Haber

Seyahat başvuruları Alo 199'a yapılacak

Şehirlerarası seyahat başvurularının Alo 199'a yapılacağı bildirildi.

24.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:55
Seyahat başvuruları Alo 199'a yapılacak

Şehirlerarası seyahat başvurularının Alo 199'a yapılacağı bildirildi.

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle şehirler arası seyahat kısıtlaması, ikinci kez 18 Nisan'dan itibaren 15 gün uzatılmıştı.

Acil Afet Yardım (AFAD) Malatya İl Müdürü Mustafa Türker yaptığı açıklamada, şehirler arası seyahat başvurularının Alo 199'a yapılacağını bildirerek, "Seyahat başvurularınızı, korona virüs Covid-19 salgınından korunmak için evinizden ayrılmadan, Alo 199 üzerinden yapabilirsiniz. Başvuru sonucu tarafınıza gelecek SMS izin niteliğindedir. Ayrıca şahsen seyahat kurullarına başvuru yaparak belge talebinde bulunmanıza gerek yoktur" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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