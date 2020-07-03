Seyahat acentesi temsilcileri Kuşadası'nda bir araya geldi Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, seyahat turlarıyla bölge turizminin gelişmesini hedeflediklerini söyledi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, seyahat turlarıyla bölge turizminin gelişmesini hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuşadası Bölge Temsil Kurulu, 250'den fazla iç pazar seyahat acentesini Kuşadası'nda buluşturdu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, acente temsilcilerinin katıldığı gala yemeğinde yaptığı konuşmada, kentin turizm açısından büyük zenginliklere sahip olduğunu ve geçen yıl 3 milyonun üstünde turist ağırladığını belirtti.

Kruvaziyer turizmde kentin önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Vali Aksoy, "Aydın'ı ve Aydın'daki destinasyonları görme ve tanıma fırsatınız oldu. Umuyorum ki bölgelerinizde Aydın ile ilgili düzenleyeceğiniz turlara ilgi olacaktır." dedi.

İç turizmde seyahat acentelerinin turlarıyla bölge turizminin hareketlenmesini istediklerini vurgulayan Aksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli önlemlerin alındığını da belirtti.

Turizmcilerin hedefi

Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel de ilçe turizminin koronavirüs salgınından etkilendiğini ancak alınan önlemlerle etkisinin azaldığını aktardı.

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir ise 2020 yılında Türkiye'ye 25-30 milyon turist gelmesini beklerken koronavirüs salgını nedeniyle iş yapamadıklarını ifade etti.

Turizmciler olarak çalışmayı sürdürdüklerini kaydeden Bilir, "İnşallah pandeminin etkilerini bertaraf ederek tekrar eski günlerimize döneriz." dedi.

TÜRSAB Kuşadası BTK Başkanı Eda Yurtcan ise 3 günlük acente buluşmasıyla ilçedeki turizm potansiyelini, sağlık önlemlerini göstermek ve turizmi hareketlendirmek istediklerini belirtti.

Kaynak: AA