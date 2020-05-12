Seyahat acenteleri temmuz, ağustostaki talebe hazırlıklı olmalı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Seyahat acenteleri temmuz, ağustostaki talebe hazırlıklı olmalı

TatilSepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, "Bu yaz tatilinde insanların hemen tatili alıp hemen gideceğini düşünürsek, seyahat acentelerinde temmuz, ağustos aylarında ciddi yoğunluk da bekleniyor.

Seyahat acenteleri temmuz, ağustostaki talebe hazırlıklı olmalı
12.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:24

TatilSepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, "Bu yaz tatilinde insanların hemen tatili alıp hemen gideceğini düşünürsek, seyahat acentelerinde temmuz, ağustos aylarında ciddi yoğunluk da bekleniyor. Belki talebe yetişmekte de zorlanılacak. Seyahat acentelerinin bu konuya da hazırlıklı olması gerekiyor." dedi.

TatilSepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal ve TatilSepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz online basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Kaan Karayal, uçak yolculukları ve kruvaziyer seyahatlerinin yurt içi seyahatlerine göre daha yavaş toparlanacağını öngördüğünü söyledi.

İlk çeyrek turizm rakamlarında önemli düşüşlerin olduğunu ifade eden Karayal, "Yabancı turistin tekrar ülkemize gelmesi, en iyi ihtimal üçüncü çeyrekte başlayacaktır." diye konuştu.

Karayal, seyahat acentelerinin aslında bir aracı olduğunu anlatarak, aldıkları her ödemeyi ilgili hava yoluna ya da ilgili otele iletmekle yükümlü olduklarını söyledi.

Bu süreçte kendilerinin müşteri ile karşı karşıya kaldıklarını aktaran Karayal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Resmi kanallardan bunun anlatılması gerekiyordu. Hava yolları nasıl müşteri ile karşı karşıya bırakılmadı, seyahat acentelerinin de öyle olması gerekiyordu. Para akışının durduğunu düşünürsek, şartlar seyahat acentelerini zorladı. Yurt dışında resmi merciler seyahat acentelerinin nasıl iade yapabileceğine ilişkin yöntemleri belirledi. Biz bu tarz bir uygulama göremediğimiz için Türk seyahat acenteleri olarak müşteri ile karşı karşıya kaldık."

"Rezervasyonlarda bir hafta, 10 gündür hareketlenme başladı"

Karayal, bu süreçte en hızlı frene basan sektörün turizm olduğuna işaret ederek, "Ama haziranın ikinci yarısından itibaren en rahat toparlanacak sektörün de iç turizm olacağını düşünüyoruz. Bu sene eylül ve ekim aylarının da ciddi talep alacağını düşünüyoruz. Yeni rezervasyonlarda bir hafta 10 gündür hareketlenme başladı." dedi.

İnsanların evde kaldıkça tatil ihtiyaçlarının daha da arttığına dikkati çeken Karayal, "Alınacak önlemlerle tatilcilerin içinin rahat etmesiyle iç turizm toparlanacaktır. Yurt dışına kültür turlarının çok hızlı toparlanmasını beklemiyoruz. Kendi araçlarıyla gidebilecekleri, deniz kenarı otelleri, tatil köyleri ve resortlerin toparlanmasının kısa sürede olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugüne kadar iç pazara önem vermeyen oteller bu sene biraz zorlanacak"

Karayal, erken rezervasyon satışını 8 aylık dönemde yaptıklarını anımsatarak, "Bu yaz tatilinde insanların hemen tatili alıp hemen gideceğini düşünürsek, seyahat acentelerinde temmuz, ağustos aylarında ciddi yoğunluk da bekleniyor. Belki talebe yetişmekte de zorlanılacak. Seyahat acentelerinin bu konuya da hazırlıklı olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Otellerin bir kısmının hemen açılmayacağını belirten Karayal, şunları kaydetti:

"Türk misafirle Türkiye'deki tüm otelleri doyurmak mümkün değil. Yabancı turist gelene kadar açılmayacak oteller olacaktır. Bugüne kadar iç pazara önem vermeyen oteller bu sene biraz zorlanacak. Bakanlık tarafından yüzde 50-yüzde 60 kapasite gibi sınırlama getirilebilir diye düşünüyoruz. Otellerin yarısının açılmadığı, açılan otellerin de yüzde 50 kapasite ile hizmet verdiği bir ortam oluşursa fiyatların düşmesini beklememek gerekiyor."

"Yakın destinasyonlara gidilmesi eğiliminin olması bekleniyor"

TatilSepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz ise turizmin tüm bileşenlerinin pandemi sürecinin olumsuz etkisinden payını aldığını belirtti.

Yurt dışı tatillerin ne zaman başlayacağı öngörülerine Türkiye açısından bakıldığında temmuz, ağustos ayları içerisinde kısmi, kademeli hareketin söz konusu olabileceğini ifade eden Küçükyılmaz, "Uluslararası seyahatin bu sene daralması yüksek olacak gibi gözüküyor. Kaygıları bir anda giderebilmek çok mümkün gözükmüyor. Yakın destinasyonlara gidilmesi eğiliminin olması bekleniyor." dedi.

Bu süreçte, tatil iadesini tatil puanı gibi hakkı saklı bir cüzdana çevirmeyi kabul eden müşterilere hediye çekleri verdiklerini ifade eden Küçükyılmaz, bu imkanı 2 sene içerisinde ne zaman isterlerse kullanabileceklerini dile getirdi.

Küçükyılmaz, otellerin aldıkları önlemleri yazabilecekleri ve tüketicinin de görebileceği arayüz oluşturduklarını, kısa süre içerisinde bunu tüketicilerle buluşturacaklarını belirtti.

"Ankete katılanların yüzde 59'u tatile gideceğini söylüyor"

Küçükyılmaz, 6 bin kişinin katılımıyla anket gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ankete katılanların yüzde 41'i bu sene salgın sonrası tatile gitmeyeceğini, yüzde 59'u ise gideceğini söylüyor. Yüzde 84'ü yurt içi, yüzde 4'ü Kıbrıs, yüzde 12'si ise yurt dışına gideceğini belirtiyor. Ankete katılanların yüzde 38'i tatil için ayırdığı bütçeyi azaltmayacağını yüzde 62'sinin ise azaltmayı düşündüğünü söylüyor." diye konuştu.

Katılımcıların yüzde 51'i otel ve resort tatili, yüzde 32'si butik otelleri tercih edeceğini belirtirken, yüzde 28'inin villa ve ev kiralama şeklinde tatil yapacağını aktaran Küçükyılmaz, "Tekne kiralama ve karavanlara da talebin önceki yıllara göre arttığını görüyoruz. İnsanların alternatif tatil arayışları var." dedi.

Küçükyılmaz, anket katılımcılarının tatile giderken yüzde 3'ü araç kiralayacağını, yüzde 30'u uçak veya otobüsü ve yüzde 67'sinin ise kendi aracını tercih edeceğini söyledi.

Türkiye'de genel olarak, yaklaşık 12 milyon kişinin otel tatili yaptığını öngördüklerini belirten Küçükyılmaz, "Temmuz, ağustos ve eylül aylarında 6-7 milyon kişinin seyahat etmesini muhtemel görüyoruz." diye konuştu.

Küçükyılmaz, Türkiye'den yurt dışına çıkan insanların sayısında önemli düşüş olacağını aktararak, "Herhangi bir ülkeden bir ülkeye giderken, o ülkenin size karantina uygulayıp uygulamayacağını bilmiyorsunuz. Geri döndüğünüzde kendi ülkenizde karantinada olup olmayacağını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla bu tür seyahatlerin biraz daha zor haline geldiğini görüyoruz. Vize verme süreçleri nasıl olur? Bu konularda da belirsizlik var. Sonbaharda 2021 yılı için yurt dışı satışlarımızı yapabiliriz diye öngörüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Küçükyılmaz, yıl genelinde iç pazarın geçen seneye göre yüzde 30-yüzde 35 daralacağını öngördüklerini söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Haber
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Koronavirüs salgınında normalleşmenin başladığı gün İstanbul'da son 53 günün en hareketli günü oldu
Koronavirüs salgınında normalleşmenin başladığı gün İstanbul'da son 53 günün en hareketli günü oldu
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti
Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi
Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi
Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Polisin havaya savrulduğu kaza, saniye saniye kaydedildi
Polisin havaya savrulduğu kaza, saniye saniye kaydedildi
4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor
4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor
Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi
Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Berat Albayrak Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Ebru Şallı Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Tamer Tuna Caner Erkin Utku Yuvakuran Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Beşiktaş 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Seyahat acenteleri temmuz, ağustostaki talebe hazırlıklı olmalı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 17:28:00. #1.15#
title