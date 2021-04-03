Seyahat acentası temsilcileri Afyonkarahisar'da

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Dumlupınar Bölge Temsil Kurulunun düzenlediği etkinlikle 120 seyahat acentası temsilcisi Afyonkarahisar'da tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Dumlupınar Bölge Temsil Kurulunun düzenlediği etkinlikle 120 seyahat acentası temsilcisi Afyonkarahisar'da tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Grup, ilk olarak Ulu Camii, Afyonkarahisar Kalesi, Millet Hamamı ve ney dinletisi, Afyonkarahisar evleri arasından yürüyüş, Mevlevi Türbesi ve Müzesi, Mihrioğlu Konağı, yöresel bükme ikramı, şerbet, çay, kahve ikramı, bedesten çarşısı, tarihi Taşhan Çarşısı, Taş Medrese gezildi.

TÜRSAB Dumlupınar Bölge Temsil Kurulu Başkanı Bilal Şenel, Afyonkarahisar'ın güzelliklerini Türkiye'ye yaymak maksadıyla tanıtım gezisi düzenlediklerini söyledi.

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür Sosyal İşleri Müdürü İhsan Akar da TÜRSAB'ın faaliyetini desteklediklerini belirtti.

TÜRSAB yöneticilerini Afyonkarahisar'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Akar, "İnşallah burada kalmaz bu gezi. İnsanlar döndüklerinde paydaşlarına anlatırlarsa burada bir turizm atağı olduğunu, burada ciddi bir turizm hareketliliği olduğunu bizde onun meyvesini alırız. Hem TÜRSAB, hem Valilik, hem belediye hem de halk bu hareketliliğe ivme kazandırarak aslında bacasız sanayi denilen turizme Afyonkarahisar'ın bir adım daha yaklaşması için yol açar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay