Seyahat acentaları pandemiden dolayı zor günler geçiriyor
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Seyahat acentaları pandemiden dolayı zor günler geçiriyor

22.03.2021 16:26 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:45
Seyahat acentaları pandemiden dolayı zor günler geçiriyor

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı H.Volkan Kantarcı, pandemiden dolayı bir yıldır iş yapamayan ve devletin verdiği destekler ile ayakta durmaya çalışan seyahat acentalarının zor bir dönem geçirdiğini söyledi.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı H.Volkan Kantarcı, pandemiden dolayı bir yıldır iş yapamayan ve devletin verdiği destekler ile ayakta durmaya çalışan seyahat acentalarının zor bir dönem geçirdiğini söyledi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun Bölge Temsilcilikleri'ne ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Volkan Kantarcı, " "Pandemiden dolayı bir yıldır iş yapamayan ve devletimizin verdiği destekler ile ayakta durmaya çalışan seyahat acentalarımız zor bir dönem geçirmektedir. Bölgemizin pandemi haritasında kırmızı durumda olması bizleri umutsuzluğa sevk etmektedir. Halkımızın hıfzıssıhha kurallarına uymasını önemle rica ediyoruz. Bu durumun devam etmesi halinde gelecek sezonda ciddi sorunlar yaşayabiliriz. Tüm bölge halkı olarak en kısa sürede normalleşme sürecine ulaşmamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirecek olacak olan duyarlı bölge halkımızdır. Zor durumundaki seyahat acentalarımızdan kredi ihtiyacı olanlar maalesef sicil sorununa takılmaktalar. Acentalarımızın önünde büyük bir sorun oluşturan sicil affının ivedilikte uygulanmasını önemle rica ediyoruz" dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ise turizm sektörünün zor günler geçirdiğini yakından gördüklerini ifade ederek "Devletimiz imkanları doğrultusunda esnaf ve kobilere önemli destekler vermektedir. Ancak hiç biri normal çalışma şartlarını tabi ki karşılayamaz. İsteğimiz; pandemi döneminin bir an önce bitmesi ve esnafımızın tekrar işine başına dönmesidir" diye konuştu.

Ziyaretin anısına Kantarcı tarafından Milletvekili Ayvazoğlu'na plaket takdim edildi. - TRABZON

Seyahat acentaları pandemiden dolayı zor günler geçiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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