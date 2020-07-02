SEY Vakfı, asgari ücretli 20 ailenin çocuğuna burs verecek
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SEY Vakfı, asgari ücretli 20 ailenin çocuğuna burs verecek

Semra & Enver Yücel adına kurulan SEY Vakfı, ailesi asgari ücretle geçimini sağlayan ailelerin anaokul ve ilkokul öğrencisi 20 çocuğuna burs verecek.

SEY Vakfı, asgari ücretli 20 ailenin çocuğuna burs verecek
02.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:22

Semra & Enver Yücel adına kurulan SEY Vakfı, ailesi asgari ücretle geçimini sağlayan ailelerin anaokul ve ilkokul öğrencisi 20 çocuğuna burs verecek.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın kurucuları Semra & Enver Yücel adına kurulan ve mayısta faaliyetlerine başlayan vakıf, "bir çocuktan bir umut yaratmak" hedefiyle pek çok farklı alanda çalışmalar yürütecek.

Vakıf, ilk faaliyetine ise ekonomik açıdan dezavantajlı çocuklara burs vermekle başladı. Bu kapsamda, anaokulu ve ilkokul çağındaki 20 çocuğa tam eğitim bursu verilecek. Burs kazanan öğrencinin ailesi, vakıfla birlikte bir okul belirleyecek. Vakıf o okulun, tüm eğitim ücretlerini ve eğitime bağlı yemek, kıyafet, kitap, servis gibi tüm yan giderlerini karşılayacak.

Burs programına Türkiye'nin her yerinden 30 Temmuz'a kadar, seyvakfi.org internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek. Başvurular, öğrencinin ailesinin ekonomik şartlarına göre, vakıf burs komitesi tarafından değerlendirilecek.

"Eğitimde fırsat eşitliğini el birliğiyle başarabiliriz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEY Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, bursu eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla vereceklerini bildirdi.

Herkesin çocuğunun aynı doğduğunu ancak fırsatları olan ailelerin, çocuklarına sundukları imkanlarla, onların iyi bir eğitim almasını, yabancı dil öğrenmesini, bir müzik aleti çalmasını ve daha benzeri birçok şeyi yapmasını sağladığını aktaran Yücel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onlar daha zeki olduğu için değil, fırsatları olduğu için tüm bunları öğreniyor. ya imkanı olmayanlar? O nedenle bu bursu kazanmanın temel koşulunu, aile geçiminin asgari ücretle sağlanması ya da anne ve babanın işsiz olması koşuluna bağladık. Eğitimde fırsat eşitliğini elbette tek başımıza başaramayız. Ama el birliği ile bunu yapabiliriz."

"Küçük yaşlarda eğitime yatırım, ülkeye 7 katıyla geri dönüyor"

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel Çabakçor ise bursu özellikle küçük yaş grubuna sağlamalarının nedenine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Öğrenci bursları, genellikle üniversite kademesinde veriliyor. Halbuki araştırmalar gösteriyor ki bir ülkede eğer ana sınıfına, ilkokula 1 dolar yatırım yapılıyorsa, 1 dolar o ülkeye 7 dolar olarak geri dönüyor. Yani 7 katı bir getiri, kazanç sağlıyor. Bu bakımdan bursun bu yaş grubundaki çocuklara verilmesini çok önemsiyoruz. Vakıf bünyesinde, tabii ki lise, üniversite öğrencileri için de projelerimiz olacak. Ama asıl, küçük yaş grubundaki çocuklara yoğunlaşacağız."

Kaynak: AA

Manşet

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