Şevval Sam plaja indi
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Şevval Sam plaja indi

Şevval Sam plaja indi
Hürriyet - Haberler | Magazin

KONSER SONRASI TATİLGeçen pazar Bodrum'daki Günay Resto-ran'da konser veren Şevval Sam, önceki gün Yalıkavak'ta plajda görüntülendi.

KONSER SONRASI TATİL

Geçen pazar Bodrum'daki Günay Resto-ran'da konser veren Şevval Sam, önceki gün Yalıkavak'ta plajda görüntülendi. Şezlongunun uç kısmına uzanarak güneşlenen sanatçı, bir yandan cep telefonuyla ilgilendi, bir yandan da arkadaşlarıyla sohbet etti.

SUDAN DANS EDEREK ÇIKTI

Şezlongunda bacak esnetme hareketleri de yapan Şevval Sam, akşamüstü denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra sudan dans ederek çıkan Sam, arkadaşlarıyla şakalaştı.

Duş alıp şezlonguna dönen sanatçı, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. 

Kaynak: Hürriyet

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