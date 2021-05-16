Şevval Sam: Mesafe olmazsa Harbiye'de rekor kırarım
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Şevval Sam: Mesafe olmazsa Harbiye'de rekor kırarım

Şevval Sam: Mesafe olmazsa Harbiye'de rekor kırarım
Hürriyet - Haberler | Magazin

"Uzun zamandır üzerine çalıştığımız Karadeniz albümünün çalışmaları devam ediyor.

"Uzun zamandır üzerine çalıştığımız Karadeniz albümünün çalışmaları devam ediyor. O yüzden tatile henüz çıkamadım. Albümde herhalde 12 şarkı olacak." Sahneleri özlediğini de dile getiren Şevval Sam, "Umarım sahneler açılır, eski günlere döneriz. Hep birlikte halay çekip, horon tepemeyeceğiz ama yine de Harbiye Açıkhava Sahnesi çok özel bir yer. Orada özel bir akşam yapmak isterim. Hatta mesafe kuralı olmasa rekor bile kırabilirim. İnsanlar çok özlediler ve haklı olarak sıkıldılar" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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Şevval Sam: Mesafe olmazsa Harbiye'de rekor kırarım - Haberler Magazin
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