ŞEVVAL SAM KONSERİNDE KORONAVİRÜS UNUTULDU
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ŞEVVAL SAM KONSERİNDE KORONAVİRÜS UNUTULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Şevval Sam, konser verdi.

İZMİT'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Şevval Sam, konser verdi. İzmit Belediyesi'nin 'Araçta konser' şeklinde düzenlenlediği etkinlikte, vatandaşlar konseri araçlarından izlemeleri gerekirken koronavirüs tedbirlerine rağmen sahne önüne gelerek izledi.

İzmit Belediyesi tarafından İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen arabada konser etkinliğinde Şevval Sam sahne aldı. Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe araçlarıyla gelenler, otoparka alındı. Şevval Sam yaklaşık 2 saat boyunca sahnede şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar araçlarından inerek sahne önüne gelip sanatçının şarkılarına eşlik ederken sosyal mesafe kurallarını unuttu.

Konsere ailesiyle birlikte gelen Melisa Üner, Böyle arabalı bir konsere bile büyük bir heyecanla geldik. Çok özlemişiz. Çok güzel bir ortam var. Çok memnunuz. dedi.

Uzun süredir evde kaldıklarını söyleyen Özay Doğan, Uzun bir süredir evdeyiz, kapalıyız. Artık o günlerin sonunun gelmesini diliyoruz. Hep birlikte eğleniyoruz burada. Vatandaşların ilgisi de çok fazla. Birçok insan burada. Bundan dolayı da çok mutlu oldum. Bu kadar insanın ilgi göstermesi çok hoş. diye konuştu.

Daha fazla konser olmasını istediğini belirten Umut Tarım, Uzun bir süredir pandemiden dolayı konserler yoktu. Bu yepyeni bir tat, yepyeni bir huzur oldu. Kendimize geldiğimizi hissediyoruz. İnşallah daha da devamı olur. Hep beraber açız buna. Daha nice konserlerde buluşmak dileğiyle. dedi.

ŞEVVAL SAM KONSERİNDE KORONAVİRÜS UNUTULDU
ŞEVVAL SAM KONSERİNDE KORONAVİRÜS UNUTULDU
ŞEVVAL SAM KONSERİNDE KORONAVİRÜS UNUTULDU
ŞEVVAL SAM KONSERİNDE KORONAVİRÜS UNUTULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Şevval Sam konserinde koronavirüs unutuldu
Şevval Sam konserinde koronavirüs unutuldu
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