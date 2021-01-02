Şevval Sam'ın yeni bebeği

ŞEVVAL Sam hayalini kurduğu karavanına kavuştu. 2019 yılında Harbiye'de verdiği konserinde "Sağlığım ve imkanlarım el verirse dünyayı bir karavanla gezmeyi istiyorum. Karavanla insan daha özgür oluyor. Mülk edinmek istemiyorum" diyen sanatçının dileği gerçek oldu.

EVİNİN KARŞISINA PARK ETTİ

Sam, geçtiğimiz yıl arkadaşının satılığa çıkardığı Volkswagen marka eski bir karavanı almıştı. İçi dökülen karavanı elden geçiren sanatçı, sonunda yenilenen aracını Cihangir'deki evinin karşısına park etti.

İÇ TASARIMI BANA AİT

"Bu benim bebeğim" dediği karavanından gün içinde hiç çıkmayan, zamanının çoğunu artık burada geçiren ünlü sanatçı, "Karavanın iç tasarımı tamamen bana ait. Yıllardır evimde kullandığım koltuklarımın kılıflarını burada kullandım. Karavanın içi tamamen ahşap yapıldı. Bana bu 2021'in ilk hediyesi oldu" diye konuştu.

İçi tamamen ahşap kaplama

Şevval Sam geçtiğimiz yıl arkadaşından satın aldığı karavanın yenilenme süreciyle bizzat kendisi ilgilendi. Karavanın içini tamamen ahşap yaptıran ve iç dekorasyonuna kendisi imza atan sanatçı, günün büyük bölümünü şimdilerde karavanında geçiriyor.

Kaynak: Hürriyet