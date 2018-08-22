Şevval Sam'dan Talat Bulut ile İlgili Soruya Tek Kelimelik Yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut açıklaması

MUĞLA - Bodrum antik tiyatroda konser veren Şevval Sam, rol arkadaşı Talat Bulut hakkında açıklamalarda bulundu. Talat Bulut ile beraber aynı dizide Başrol oynayan ünlü sanatçı, taciz iddialarının ardından Bulut'un yeniden dizide rol alması ile ilgili sorulara "Maalesef" diyerek cevap verdi.

Ünlü sanatçı Şevval Sam, Türk müziğinin en büyük seslerinden Müzeyyen Senar'ın hayatından önemli kesitler ve şarkıların yer aldığı "Müzeyyen" isimli tek kişilik müzikal gösteri ile Bodrumluların karşısına çıktı. 84 yıllık sanat hayatına pek çok unutulmaz eser sığdıran değerli sanatçı Müzeyyen Senar'ın hayatından önemli kesitlerin müzikle harmanlandığı "Müzeyyen" isimli tek kişilik müzikal gösteri, 100'üncü doğum yılında Bodrum Antik Tiyatro'da ünlü sanatçı Şevval Sam tarafından sahneye taşındı. Müzikali Usta gazeteci Güneri Civaoğlu ve Oyunc Ruhsar Özcan'nın da aralarında olduğu yaklaşık bin 500 kişi izledi. Metni edebiyatçı Figen Şakacı, rejisi ise müzikal tiyatronun deneyimli yönetmenlerinden Engin Alkan tarafından hazırlanan gösteride Şevval Sam hem oyunculuğu hem de sesiyle büyük beğeni topladı. Şevval Sam'ın Türk Sanat Müziğinin efsane ismi Müzeyyen Senar'ın şarkılarına yer verdiği gösteri yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Müzikal gösterinin ardında Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şevval Sam Bodrum'da konser verdiği için çok memnun olduğunu söyleyerek "Bodrum'da konser vermem çok özel bir durum çünkü Müzeyyen Senar son günlerini burada geçirdi. Burası ve harbiye açık havadaki konserimiz çok güzeldi. Müzeyyen Senar 70'ici yılını Harbiyede kutladı. Burada onun 100'üncü yaşını kutladığımız için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Bu konu vicdanlarda aklanacak

"Yarım Elma" dizisinde Talat Bulut ile beraber aynı dizide başrol oynayan Şevval Sam, Taciz iddialarının ardında tekrar dizide oynayacak olan Bulut için "Maalesef" diyerek şu sözlere yer verdi"Biz işimizin bir şekilde başındayız. Bu işin başlamasını bekleyen kocaman bir ekip var. Bu proje tek bir kişinin değil. Tabi ki de bazı rahatsızlıklarımız var ve bunu da gerekli yerlere bildirdik. Hepimizin sözleşmesi var, sorumlu olduğumuz kocaman bir ekip var. Kafaları kurcalayan bu hikayede adını tellafuz etmek istemediğim mesele halen sonlanmış değil. Bu açıdan da gerçek anlamda vicdanlarda aklanacağı günü bekliyoruz.

Bir gazetecinin sonuçta bu sezon beraber çalışacaksınız sorusuna Şevval Sam tek kelimeyle "Maalesef" diyerek cevap verdi.