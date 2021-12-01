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Şevval Şahin ticarete atıldı

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Şevval Şahin ticarete atıldı

Türkiye güzellerinden Şevval Şahin de kendi koleksiyonunu çıkaran ünlüler kervanına katıldı. Moda okuyan ünlü model, tasarım aşamasından modelliğine kadar koleksiyona kendi ruhunu kattı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ünlü model Şevval Şahin, "J By X SEVVAL SAHIN" adını verdiği yeni koleksiyonunun heyecanını yaşıyor. Sekiz parçadan oluşan "Disco Dream" konseptli koleksiyonu yarın yapılacak görkemli bir davette tanıtacak olan model, tasarımlarını internette ve mağazada satışa sunacak.

Üniversitede sanat ve moda eğitimi aldığı için bu tür çalışmalara oldukça yatkın olan Şevval Şahin, tasarım aşamasının ardından en iyi sonucu alabilmek için uzun süre koleksiyonun provalarını yapmış.

Tebrik etmek için aradığım Şahin, çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, tasarımlarda çok farklı kumaşlar kullandıklarını anlattı. Koleksiyonun modelliğini de kendisi yapan Şahin, kişisel tarzından ve beğendiği trendlerden ilham aldığını söyledi.
Şevval Şahin ticarete atıldı

Şevval Şahin ticarete atıldı

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