Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin hayatı ve biyografisi! Şevval Şahin kaç yaşında, nereli? Şevval Şahin Instagram hesabı ne?
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Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin hayatı ve biyografisi! Şevval Şahin kaç yaşında, nereli? Şevval Şahin Instagram hesabı ne?

26.10.2020 10:07 | Son Güncelleme: 26.10.2020 10:12
Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin hayatı ve biyografisi! Şevval Şahin kaç yaşında, nereli? Şevval Şahin Instagram hesabı ne?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Şevval Şahin, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Şevval Şahin hakkında merak edilenler. Şevval Şahin hayatı ve biyografisi. Şevval Şahin Instagram hesabı ne? Şevval Şahin kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Şevval Şahin merak konusu oldu. İşte Şevval Şahin hakkında merak edilen Şevval Şahin kimdir, Şevval Şahin hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

1999 İstanbul doğumlu olan Şahin, Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir. 18 yaşına kadar hiç hiç Türk arkadaşı olmadığını söyleyen ve 6 yaşında İngiltere'ye taşındıklarını belirten Şahin düzgün fiziğiyle son yılların en dikkat çeken modeli.

Katıldığı bir Youtube kanalında boyunun 1.82 kilosununda çok yediği dönemlerde 54-55 dikkat ettiği ve podyum moda defilelerinin olduğu dönemlerde ise 51-52 olduğunu söyledi.

Yarışmayı kazandığı sene eski fotoğrafları ortaya çıkan ve burnunun estetikli olduğu konuşulmaya başlanılan Şevval Şahin, bu konu hakkında yaptığı açıklamada:

'Estetiksiz olsam da yarışmayı kazanırdım.' demişti.

ŞEVVAL ŞAHİN INSTAGRAM HESABI PAYLAŞIMLARI

Şevval Şahin "sevvsahin" hesabından paylaşımlar yapıyor. işte o paylaşımlardan bazıları…

Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin hayatı ve biyografisi! Şevval Şahin kaç yaşında, nereli? Şevval Şahin Instagram hesabı ne?
Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin hayatı ve biyografisi! Şevval Şahin kaç yaşında, nereli? Şevval Şahin Instagram hesabı ne?
Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin hayatı ve biyografisi! Şevval Şahin kaç yaşında, nereli? Şevval Şahin Instagram hesabı ne?
Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin hayatı ve biyografisi! Şevval Şahin kaç yaşında, nereli? Şevval Şahin Instagram hesabı ne?
Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin hayatı ve biyografisi! Şevval Şahin kaç yaşında, nereli? Şevval Şahin Instagram hesabı ne?

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