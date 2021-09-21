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Şevval Şahin'in sevgilisine şok saldırı! Bakın altından kim çıktı

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Şevval Şahin'in sevgilisine şok saldırı! Bakın altından kim çıktı

Ünlü manken Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz gün evinin önünde saldırıya uğradı. Yiğit Marcus Aral'ın ifadesinde "Kerem'in selamı var deyip 5 kişi saldırdı" diye konuştuğu öne sürüldü. İşte detaylar...

İtalya tatilinden dönen Yiğit Marcus Aral ile sevgilisi Sevval Şahin, evlerine girerken saldırıya uğradı.

5 kişilik bir grup arkadan gelerek Marcus Aral'a saldırarak darp etti. Gözler daha önce sevgilisi Sevval Şahin ile yemek yiyen ve Marcus tarafından denize atılan Kerem Kamışlı'ya döndü.

Emniyetten alınan bilgiye göre yüzünde kırıklar oluşan Marcus Aral'a, saldıranlar aranıyor. Evinin önünde saldırıya uğrayan Yigit Marcus Aral, Emniyet'ten çıkarken görüntülendi.

"5 KİŞİ SALDIRDI"

Ayaklıgazete'nin haberine göre; 5 kişinin saldırısına uğrayan, yüzünde kırık ve morluklar oluşan Yiğit Marcus Aral, ifadesinde "Kerem'in selamı var deyip 5 kişi saldırdı" diye konuştu.

Yiğit Marcus Aral ayrıldığı sevgilisi Şevval Şahin'le yemek yiyen Kerem Kamışlı ile önce selfie çekip sonra ise Kamışlı'yı denize atmıştı. Olaylardan bir süre sora Aral ve Şahin barışmıştı.

Şevval Şahin'in sevgilisine şok saldırı! Bakın altından kim çıktı

Şevval Şahin'in sevgilisine şok saldırı! Bakın altından kim çıktı

Şevval Şahin'in sevgilisine şok saldırı! Bakın altından kim çıktı

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Evinin önünde saldırıya uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz

Evinin önünde saldırıya uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz

 Yiğit Marcus Aral, evininde önünde saldırıya uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi

Yiğit Marcus Aral, evininde önünde saldırıya uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi
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Haber: Şevval Şahin'in sevgilisine şok saldırı! Bakın altından kim çıktı - Haberler Magazin
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