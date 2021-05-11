Şevval orucuna ne zaman başlanır? Şevval orucu nedir?

Ramazan ayı sona eriyor. Ramazan ayının sona ermesiyle Şevval ayı gündeme geldi. Ramazan ayından sonra tutulan Şevval orucu için araştırmalar yapılıyor. Peki, Şevval orucuna ne zaman başlanır? Şevval orucu nedir? Şevval orucuna ilişkin bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ramazan ayı sona eriyor. Ramazan ayının sona ermesiyle Şevval ayı gündeme geldi. Ramazan ayından sonra tutulan Şevval orucu için araştırmalar yapılıyor. Peki, Şevval orucuna ne zaman başlanır? Şevval orucu nedir? Şevval orucuna ilişkin bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞEVVAL ORUCUNA NE ZAMAN BAŞLANIR?

Ramazan ayının sonuna yaklaşırken Şevval orucu için araştırmalar başladı. 2021 yılının Şevval Ayı Ramazan ayının sona ermesiyle başlıyor. Şevval Ayı'nın ilk günü Ramazan Bayramı ile aynı gün olup 13 Mayıs'tır.

13 Mayıs 2021 tarihinde başlayan şevval ayı içinde tutacağınız 6 günlük orucu 10 Haziran 2021 tarihine kadar bitirebilirsiniz.

ŞEVVAL ORUCU NEDİR?

Şevval orucu farz olmayan ve Ramazan'ın ardından tutulması önerilen bir oruçtur. Diyanete göre Şevval Orucu;

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.