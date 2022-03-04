Şevval Çakıroğlu'nun ilk sergisi "Evrene Dair" açıldı

Genç ressam Şevval Çakıroğlu'nun ilk kişisel sergisi "Evrene Dair", sanatseverlerle buluştu.

Galeri Apollon'un ev sahipliği yaptığı sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Çakıroğlu, sergiyle aynı ismini taşıyan bir özel koleksiyon hazırladığını söyledi.

Çakıroğlu, gökyüzüne karşı özel olarak bir ilgi duyduğunu belirterek ilhamını da yine gökyüzünden aldığını ve "Evrene Dair" serisi üzerine uzun süredir bir çalışma yaptığını anlattı.

Sergiye dört buçuk aydır hazırlandığını dile getiren Çakıroğlu, "İlk başta aklımda sadece 10 eserlik bir seri olarak vardı. Daha sonra içimdeki heyecanı durduramadığım için eser sayısını 15 yapmak istedim. Bunları yaparken 'Geceye Dair' serime de başlamıştım. Bu anlamda sergide her iki serimden de eserler olsun istedim." dedi.

Şevval Çakıroğlu çocukluğundan beri çizim yaptığını fakat asıl mesleğinin stilistlik olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Kendi işimi yaparken bir yandan evde her zaman resim yapıyordum. Daha sonra çevremden iyi tepkiler almaya başladım. Tablolarımı başka insanların da görmesi gerektiğini söylediklerinde, sosyal medyadan bunları paylaştım ve inanılmaz bir ilgiyle karşılaştım. Bu anlamda daha sonra bir karma sergiye katıldım ve orada da değerlendirmeler güzeldi. En sonunda da kişisel sergi açmak istedim. Güzel bir süreç ve benim için çok heyecanlıydı. Bu sergide olmak benim için çok anlamlı. Çok gururlu ve heyecanlı hissediyorum. Resim yapmak gerçekten benim en büyük tutkum. Resim yaparken hem en dibi görüyorum, kayboluyorum hem de bulunmak istiyorum. Gerçekten resimle var oluyorum diyebilirim."

Serginin açılışına ayrıca sanat ve siyaset dünyasından birçok isim konuk oldu.

Toplam 20 eserin yer aldığı sergi 6 Mart'a kadar açık kalacak.